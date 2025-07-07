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Новини | Події

Вибухи біля Житомира: поліція повідомила про підозру п’ятьом чоловікам

За даними слідства, влітку 2024 року 60-річний житель Сумщини з чотирма спільниками налагодив незаконне виготовлення сумішевої вибухової речовини та вибухових пристроїв
За даними слідства, влітку 2024 року 60-річний житель Сумщини з чотирма спільниками налагодив незаконне виготовлення сумішевої вибухової речовини та вибухових пристроїв

Правоохоронці повідомили п’ятьом чоловікам про підозри у вчиненні низки злочинів за попередньою змовою групою осіб, повідомляє пресслужба Національної поліції.

За даними слідства, влітку 2024 року 60-річний житель Сумщини разом з чотирма спільниками налагодив незаконне виготовлення сумішевої вибухової речовини та вибухових пристроїв, маючи на меті отримання прибутку.

«Готова продукція зберігалась у непристосованих для цього приміщеннях, у порушення законодавства України, без жодних дозволів, ліцензій, сертифікатів чи інших дозвільних документів, у безпосередній близькості до житлових будинків населеного пункту», – йдеться у повідомленні.

Ввечері 2 липня у населеному пункті Березина біля Житомира на 126-му кілометрі автодороги М-06 Київ – Чоп сталися два вибухи на одному з приватних підприємств. Внаслідок цього загинули двоє людей, ще 83 – отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

За даними правоохоронців, через пошкодження будівель, транспортних засобів та забруднення атмосферного повітря сума збитків складає понад 46 мільйонів гривень.


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