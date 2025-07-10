СБУ підтвердила вбивство свого співробітника в Києві

Cлужба безпеки України підтвердила загибель свого співробітника у Києві.

Як повідомили Радіо Свобода у пресслужбі СБУ, за фактом убивства співробітника СБУ в Голосіївському районі міста Києва відкрите кримінальне провадження.



Досудове розслідування триває за 348 статтею Кримінального кодексу України (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця).

Служба безпеки та Національна поліція вживають заходи для з’ясування усіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності, додали у СБУ.

Раніше Національна поліція повідомила про стрілянину в Голосіївському районі Києва. На місці події правоохоронці виявили тіло чоловіка із вогнепальним пораненням.

За даними джерела видання «Українська правда», загиблим є полковник Іван Воронич. У СБУ це не підтверджують. За даними УП, близько 09:00 чоловік наблизився до полковника, здійснив 5 прицільних пострілів з пістолета, після чого з місця вчинення злочину зник.