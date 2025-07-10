Офіс президента використав СБУ і «захоплює» БЕБ?

- Чому уряд не затвердив переможця конкурсу Цивінського керівником Бюро економічної безпеки (БЕБ)?
- Що не так із переможцем?
- Чи уряд перевищив свої повноваження?
Раніше експерти заявляли, що конкурс намагається зірвати саме влада з мотивом поставити підконтрольного керівника. Вдалося?
- Яка роль СБУ у цьому?
- І чим все може завершитися?
- Посли країн G7 в Україні привітали завершення відбору очільника БЕБ, але що тепер?
- Як зрив конкурсу і невизнання переможця позначиться на роботі з міжнародними партнерами?
- Що з економічною безпекою для бізнесу в Україні?
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