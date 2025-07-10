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Політика

Офіс президента використав СБУ і «захоплює» БЕБ?

Чи уряд перевищив свої повноваження?
Чи уряд перевищив свої повноваження?
  • Чому уряд не затвердив переможця конкурсу Цивінського керівником Бюро економічної безпеки (БЕБ)?
  • Що не так із переможцем?
  • Чи уряд перевищив свої повноваження?

Раніше експерти заявляли, що конкурс намагається зірвати саме влада з мотивом поставити підконтрольного керівника. Вдалося?

  • Яка роль СБУ у цьому?
  • І чим все може завершитися?
  • Посли країн G7 в Україні привітали завершення відбору очільника БЕБ, але що тепер?
  • Як зрив конкурсу і невизнання переможця позначиться на роботі з міжнародними партнерами?
  • Що з економічною безпекою для бізнесу в Україні?

Про це дивіться у програмі Радіо Свобода Свобода Live:

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