СБУ: Курченку та посадовцям РФ, які «привласнили» українські підприємства на ТОТ, повідомили підозру

Служба безпеки України заявляє, що спільно з Офісом генпрокурора зібрали масштабну доказову базу щодо незаконного захоплення промислових підприємств та розграбування українських надр на тимчасово окупованих територіях України.

Як повідомляє пресслужба СБУ, значну кількість комплексів вугледобувної, металургійної та коксохімічної промисловості «привласнив» та незаконно експлуатував український бізнесмен-втікач Сергій Курченко та група російських посадовців.



«Фігуранти провели ці оборудки на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей упродовж 2017 – 2021 років. Після «приватизації» підприємств вони незаконно використовували потужності цих комплексів, а також здійснювали видобуток і вивезення корисних копалин, розграбовуючи українські ресурси. Зловмисники незаконно постачали видобуті копалини до РФ та інших країн», – повідомляє преслужба відомства.

За даними слідчих СБУ, за період з 2017 року у такий спосіб вивезли щонайменше:

– Вугільної продукції на понад 6 млрд грн;

– Металопродукції на 47,3 млрд грн;

– Коксохімічної продукції на понад 1,6 млрд грн.



Правоохоронці стверджують, що у групу, яка організувала «привласнення» підприємств та збут продукції, окрім Сергія Курченка, також входять заступник міністра економічного розвитку РФ Назаров, начальник департаменту Міністерства економічного розвитку РФ Павлов, інші громадяни РФ та України, які перейшли на бік противника.



На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили всім фігурантам про заочну підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини: розграбування національних цінностей на окупованій території, застосування засобів ведення війни, заборонених міжнародним правом, інші порушення законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами, вчинені за попередньою змовою групою осіб).

Наразі тривають комплексні заходи щодо притягнення підозрюваних до кримінальної відповідальності, додають у СБУ.

Сергій Курченко не коментував цих звинувачень.

За останніми даними, Курченко переховується в Росії (з лютого 2014). Як стверджували раніше у Генпрокуратурі, збитки, спричинені злочинною організацією, активним учасником якої є бізнесмен з оточення режиму колишнього президента-утікача Віктора Януковича Сергій Курченко, сягають понад 14 мільярдів гривень.

У 2017 році Генпрокуратура України визнала групу компаній СЕПЕК Сергія Курченка злочинною організацією і повідомила про досудове розслідування за фактом створення злочинної організації.

Також ГПУ розслідувала провадження за статтею про фінансування тероризму за фактом вивезення та реалізації антрациту із непідконтрольних Україні територій Донбасу під керівництвом Курченка.