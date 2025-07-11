СБУ повідомила про підозру урядовцю РФ через «масове викрадення зерна» з України

Служба безпеки України повідомила 11 липня, що її співробітники та Офіс Генерального прокурора зібрали доказову базу щодо заступника голови російського уряду Дмитра Патрушева.

«За матеріалами справи, з початку повномасштабної війни за координації російського урядовця рашисти вивезли до країни-агресора понад 4 мільйони тонн українських зернових культур на загальну суму понад 23 млрд гривень. Як встановило розслідування, йдеться про масштабне розгарбування окупантами агропідприємств на тимчасово захоплених територіях Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. У подальшому награбовану сільгосппродукцію ворог реалізовував «тіньовим флотом» РФ до країн Близького Сходу та північної Африки під виглядом російського товару», – йдеться в повідомленні.

Дмитро Патрушев є сином соратника президента РФ Володимира Путіна Миколи Патрушева, який протягом чверті століття очолював ФСБ, Раду безпеки РФ, а зараз є помічником російського лідера.

Слідчі Служби безпеки заочно повідомили російському чиновнику про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, вчинені за попередньою змовою групою осіб).