Росія: журналісти встановили, що соратник Путіна Патрушев у податковій базі є «Євгеном Луковим»

Журналістам вдалося зʼясувати псевдонім голови Ради безпеки РФ Миколи Патрушева, який використовують для позначення секретного чиновника після того, як його прізвище видалили з державних баз. Про це йдеться у розслідуванні видань «Можем объяснить» і «Новая газета. Европа».

Серед політичних сімей, близьких до Володимира Путіна, родина колишнього директора ФСБ Патрушева залишається однією з найвпливовіших упродовж уже 25 років, зазначається в розслідуванні, де йдеться про те, як держава захищає секрети родини Патрушевих, допомагаючи їй приховувати активи і уникати західних санкцій.

У базі Федеральної податкової служби Микола Патрушев прихований під таким іменем – Луков Євген Федорович. Дата його народження, номери паспорта та індивідуального податкового номера повністю збігаються з даними секретаря Ради безпеки Росії. ІПН (ідентифікаційний номер платника податків) – один на все життя, не змінюється навіть у разі повної зміни інших персональних даних, зазначають журналісти.

При цьому в останніх витоках із Федеральної податкової служби немає імені не лише Миколи Патрушева, а й його старшого сина — міністра сільського господарства Дмитра Патрушева, зазначають автори розслідування.

Згідно з офіційними деклараціями, Дмитро Патрушев є одним із найбагатших членів російського уряду. У 2021 році його дохід становив 121 мільйон рублів.

У 2018 році його дохід взагалі сягав 184 мільйонів. Третину від цієї суми, 41 мільйон рублів, Дмитро Патрушев заробив у державному «Россільгоспбанку», де він на той момент обіймав посаду голови правління.

Молодшого сина голови Ради безпеки Росії Андрія Патрушева у 2006 році у 24 роки було призначено радником керівника нафтової компанії «Роснєфть» Ігоря Сечина. Після початку повномасштабної війни Росії проти України Патрушев-молодший, як і його батько, потрапив під санкції США.

Журналіст Андрій Захаров стверджує, що в базі даних податківців Андрія Патрушева перейменували на Олексія Голубєва.

Росреєстр видалив дані і про квартири родини Патрушевих. Одна з них, як зʼясували журналісти, розташована в будинку Управління справами президента на вулиці Рочдельській у Москві. Цю квартиру Микола Патрушев отримав безкоштовно ще в 2004 році. Квадратний метр у цьому будинку оцінюється в середньому в 500 тисяч рублів, а отже, житло Патрушевих може коштувати понад 128 мільйонів рублів. Нині, за даними журналістів, там живе Андрій Патрушев.

Виявлені бази Росреєстру свідчать, що Патрушев-молодший також проживав у 218-метровій квартирі на вулиці Мосфільмівській у Москві. Квартирами в цьому будинку володіли дружина голови Чечні Медні Кадирова, донька міністра оборони Юлія Шойгу. І квартира Шойгу, і житло Кадирова ідентифікуються в онлайн-сервісі Росреєстру. А от квартира Патрушева під номером 49 відсутня, наголошується в розслідуванні. Квартири схожої площі продаються в цьому житловому комплексі за 145 мільйонів рублів.

У розслідуванні видань «Можем объяснить» і «Новая газета. Европа» також ідеться про племінника голови Ради безпеки Росії – Володимира Патрушева. Раніше він був засуджений за статтею про перешкоджання роботі журналістів. Сьогодні Володимир Патрушев очолює державну компанію, яка виробляє міни та торпеди. Але його прізвище видалене з сайту підприємства, що дозволило йому уникнути санкцій.

Про те, що у Федеральній податковій службі є база високопоставлених росіян та їхніх родичів, чиї імена приховують, стало відомо в 2019 році. Тоді хакери зламали сайт IT-підрядника російської влади, який розробив програму «Податок-3», за допомогою якої можна прибрати з інформаційної системи податкової служби відомості про людей, які перебувають під державною охороною чи захистом.