WSJ: Путін отримує неактуальну інформацію про хід війни в Україні

Президент Росії Володимир Путін отримує інформацію про хід війни в Україні із запізненням і після цензури, пише The Wall Street Journal із посиланням на офіційних осіб США та Європи, російських чиновників і близьких до Кремля людей.

Письмовий звіт про стан справ на фронті Путін отримує щоранку, інформація в ньому ретельно вивірена, щоб наголосити на успіхах і применшити невдачі російської армії, стверджує WSJ.

При цьому шлях фронтових зведень на стіл Путіна займає кілька днів і проходить через кілька служб. Воєначальники звітують перед ФСБ Росії, та редагує звіти і надсилає їх до Ради безпеки РФ, після чого її секретар Микола Патрушев передає їх Путіну, – пише газета. ФСБ, Рада безпеки та Патрушев не відповіли на прохання WSJ про коментар.

Речник президента Росії Дмитро Пєсков заперечує висновки про те, що Путін отримує спотворену інформацію про перебіг війни. «У президента, як і раніше, є кілька каналів для отримання інформації», – сказав Пєсков.

Інтернетом Путін, як неодноразово повідомлялося, не користується, побоюючись цифрового стеження.

Як пише видання, російські чиновники, проурядові журналісти й аналітики намагалися особисто донести до президента Росії інформацію про реальний стан справ. Наприклад, один досвідчений соціолог звернувся до Кремля з результатами опитування громадської думки, які демонстрували нижчу підтримку війни, ніж очікувалося. На це соціологу відповіли, що «не треба зараз засмучувати Володимира Володимировича», повідомили WSJ особи, знайомі з ситуацією.

Роками не хотіли засмучувати «папу» – прізвисько Путіна, на яке вказує WSJ – і дипломати, які на початку своїх депеш розповідали хороші новини, а поступки і невдачі описували на наступних сторінках. І навіть такі телеграми редагувалися у Кремлі, каже колишній співробітник російської дипломатичної місії в ООН Борис Бондарєв.

На уявлення Путіна про сучасну Україну вплинули серед інших дві людини, зазначає WSJ. Перший – його давній друг медіамагнат Юрій Ковальчук, з яким Путін багато разів зустрічався особисто і розмірковував про «Велику Росію» під час пандемії коронавірусної інфекції, – у той час як з рештою Путін спілкувався переважно по відеозв’язку (про зростання ролі Ковальчука раніше повідомляли й інші ЗМІ; Пєсков це твердження коментувати не став).

Інша особа – це колишній український проросійський політик і кум Путіна Віктор Медведчук, який також мав особистий доступ до президента Росії. Як розповіли джерела WSJ, саме Медведчук перед війною переконав Путіна, що українці вважають себе росіянами і зустрічатимуть російських солдатів із квітами. Після початку повномасштабної війни Медведчука заарештували в Україні і згодом обміняли на українських військовополонених.

WSJ зазначає, що недостатню поінформованість Путіна про війну підтверджують навіть деякі його прихильники. Так депутат Держдуми РФ від «Єдиної Росії» Костянтин Затулін сказав, що Путін «виходив із неповного розуміння ситуації і в чомусь був не зовсім коректним».

Джерела видання вважають, що Путін готовий до багаторічної війни і мобілізації російської економіки й населення для досягнення своїх цілей.

Нещодавно американський Інститут вивчення війни (ISW) заявлляв, що президент Росії Володимир Путін «подвоює спроби» зняти з себе відповідальність за ведення затяжної війни проти України.

«Путін зробив декілька заяв про те, що Росія прагне якнайшвидше припинити війну, водночас зазначивши, що Росія не буде збільшувати темпи «спеціальної військової операції», оскільки це призведе до «невиправданих втрат», – йдеться в повідомленні.

21 грудня виконувач обов’язків голови Служби безпеки України Василь Малюк заявив, що на президента Росії Володимира Путіна чекає два варіанти розвитку подій.

«Загрався, закрався, зазнався. Це – бункерний дід. Він реально живе в своєму хворобливому світі, і його спіткає два варіанти: або лава підсудних в Гаазі, або безславна смерть десь в бункері на Алтаї», – сказав Малюк в інтерв’ю для телеканалу «1+1», яке цитує пресслужба СБУ.

Він наголосив, що стратегія Путіна з захоплення України провалилася, зокрема через неадекватну оцінку ситуації.