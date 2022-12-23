ISW: Путін «подвоює спроби» зняти з себе відповідальність за тривалу війну

Президент Росії Володимир Путін «подвоює спроби» зняти з себе відповідальність за ведення затяжної війни проти України, заявляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

«Путін зробив декілька заяв про те, що Росія прагне якнайшвидше припинити війну, водночас зазначивши, що Росія не буде збільшувати темпи «спеціальної військової операції», оскільки це призведе до «невиправданих втрат», – йдеться в повідомленні.

«Обидві заяви є частиною консолідованих зусиль Кремля, щоб виправдати дорогу війну Путіна перед російською внутрішньою аудиторією, яка все частіше йде на більші жертви заради досягнення нереалістичних цілей Кремля», – додали аналітики.

В ISW наголосили, що російські військові не здобули ніяких значних перемог в Україні після захоплення Лисичанська 3 липня.

«Останніми днями Путін і офіційні особи російського Міністерства оборони неодноразово виступали і пропонували розпливчасті виправдання військовим невдачам, також, ймовірно, з метою щоб применшити наслідки затяжної війни», – заявили в ISW.

Крім того, дослідники зауважили, що Кремль визнав за потрібне стверджувати, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу вдруге за тиждень відвідав передову в Україні, «ймовірно, щоб відвернути критику щодо того, що Шойгу не є лідером воєнного часу».

«22 грудня Міноборони Росії опублікувало відео, на якому нібито видно, як міністр оборони РФ Сергій Шойгу оглядає позиції російських військ поблизу фронту в Україні… Ймовірно, Міноборони Росії вважало за потрібне показати Шойгу на передовій, бо воно неправдиво стверджувало, що Шойгу відвідав лінію фронту 18 грудня, коли він фактично відвідував російські тилові райони… Справа стала ще більш незручною після справжнього фронтового візиту президента України Зеленського до Бахмута 20 грудня», – йдеться в повідомленні.

17 грудня в інтерв’ю телеканалу PBS голова ЦРУ Вільям Бернс заявив, що США не бачать серйозного ставлення Росії до переговорів із Україною.

«Більшість конфліктів закінчується переговорами, але це вимагає серйозності з боку Росії в даному випадку. Чого ми не бачимо», – сказав Бернс.

Цього місяця американський Інститут вивчення війни (ISW) заявив, що Кремль не відмовився від «максималістських цілей» щодо України.

21 грудня виконувач обов’язків голови Служби безпеки України Василь Малюк заявив, що на президента Росії Володимира Путіна чекає два варіанти розвитку подій.

«Загрався, закрався, зазнався. Це – бункерний дід. Він реально живе в своєму хворобливому світі, і його спіткає два варіанти: або лава підсудних в Гаазі, або безславна смерть десь в бункері на Алтаї», – сказав Малюк в інтерв’ю для телеканалу «1+1», яке цитує пресслужба СБУ.

Він наголосив, що стратегія Путіна з захоплення України провалилася, зокрема через неадекватну оцінку ситуації.