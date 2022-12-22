У Міноборони Росії заявили, що Шойгу відвідав російські війська «на передовій»

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу відвідав російські військові підрозділи, які воюють в Україні, повідомили в Міноборони РФ 22 грудня.

Як йдеться в повідомленні, Шойгу оглянув російські підрозділи, дислоковані в районі «спеціальної військової операції» (так у Росії офіційно називають війну).

У міністерстві заявили, що Шойгу «перевірив умови дислокації особового складу та військової техніки... та оглянув умови розміщення та обігріву військ, а також приготування і прийому їжі», «на передовій… поспілкувався з військовослужбовцями».

Який саме район відвідав Шойгу, не уточнюється.

Напередодні російське видання «Агентство» заявило, що відео відвідування 16 грудня президентом Росії Володимиром Путіним «об’єднаного штабу родів військ, задіяних у спеціальній військовій операції», знімалося в штабі Південного військового округу в російському Ростові-на-Дону. Такого висновку видання дійшло, зіставивши інтер’єри штабу на відео з Путіним і на фотографіях з більш ранніх заходів у цьому приміщенні.

Там же, за даними «Агентства», на початку листопада знімали і міністра оборони Росії Сергія Шойгу, коли, за повідомленням Міноборони РФ, він «проінспектував командний пункт Об’єднаного угруповання російських військ, які виконують завдання «спеціальної військової операції» в Україні.

Міноборони Росії 18 грудня також заявляло про поїздку Шойгу по російських позиціях в Україні.