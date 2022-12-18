Міноборони РФ заявляє про поїздку Шойгу по російських позиціях в Україні

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу відвідав місця дислокації російських військ в Україні – про це вранці 18 грудня повідомило російське міністерство оборони, передає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

За повідомленням, він облетів на гелікоптері передові позиції та заслухав доповіді командувачів. Де саме побував Шойгу, у російському відомстві не уточнили.

Як зазначено у повідомленні міністерства, Шойгу «звернув особливу увагу на організацію всебічного забезпечення військ, умов розміщення особового складу у польових умовах, а також роботу медичних та тилових підрозділів».

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Перевірити цю інформацію неможливо через військові дії та окупацію російською армією частини українських територій.

Раніше повідомлялося, що в суботу, 17 грудня, президент Росії Володимир Путін відвідав об’єднаний штаб видів військ, які беруть участь у бойових діях на території України, та провів нараду з командуванням.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) вважає, що таким чином Кремль намагається показати Путіна як «компетентного лідера воєнного часу», особливо на тлі критики ролі президента РФ у керівництві воєнними діями, яка нещодавно прозвучала з боку російських прихильників війни.