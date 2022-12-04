В ISW назвали ймовірні причини, чому чиновники Міноборони Росії їздили в Мінськ і Тегеран

Міністри оборони Росії й Білорусі зустрілися в Мінську 3 грудня, щоб, ймовірно, ще більше зміцнити двосторонні зв’язки у сфері безпеки між Росією та Білоруссю, пише в своєму звіті американський Інститут вивчення війни (ISW).

«Сергій Шойгу зустрівся з Віктором Хреніним і підписав зміни до угоди про спільне забезпечення регіональної безпеки у військовій сфері. Шойгу також мав зустріч із президентом Білорусі Олександром Лукашенком, під час якої Лукашенко заявив, що білоруські й російські війська продовжують спільні тренування на білоруській території, щоб «Союзна держава [могла] відбити будь-яку агресію», – йдеться в повідомленні.

Читайте також: У ISW назвали дві причини розгортання військ РФ в Білорусі

«Ймовірно, Шойгу зустрічався з Хреніним і Лукашенком, намагаючись тиснути на Білорусь, щоб вона продовжила підтримку наступальної кампанії Росії в Україні. Раніше ISW прогнозував, що Білорусь навряд чи вступить у війну в Україні через внутрішні фактори, які стримують готовність Лукашенка це зробити», – додали дослідники.

Тим часом, начальник Генерального штабу збройних сил Ірану Мохаммад Багері, як повідомляється, зустрівся із заступником міністра оборони Росії Олександром Фоміним у Тегерані 3 грудня.

Згідно з офіційними повідомленнями іранських державних ЗМІ, вони обговорили військову співпрацю, деталі якої не уточнюють.

«Вони могли обговорювати продаж іранських безпілотників і ракет Росії для використання в Україні. Багері є начальником оборони Ірану і відповідає за військову політику та стратегічне керівництво. Про зустріч у російських ЗМІ… не повідомляли», – йдеться у повідомленні ISW.

Наприкінці лютого частина російських військ, які брали участь у повномасштабному вторгненні на територію України, атакувала українські міста з території Білорусі. Також територія цієї країни використовується російським військовим командуванням як плацдарм для ракетних та авіаційних ударів по Україні. При цьому білоруська армія у бойових діях в Україні участі не бере.

Періодично різні джерела повідомляють, що президент РФ Володимир Путін намагається схилити Олександра Лукашенка до прямої участі у війні. Крім того, на даний момент на білоруській території відбувається накопичення російських військ: за різними оцінками, йдеться про 10-15 тисяч військовослужбовців РФ.

Влада України заявляє, що поки не бачить загроз як нового вторгнення російських військових із території Білорусі, так і участі у війні білоруської армії, але при цьому розпочала будівництво на кордоні з Білоруссю залізобетонного паркану з колючим дротом.

Співпраця Росії й Ірану активізувалася після російського повномасштабного вторгнення в Україну. У цій війні, як заявили Україна та західні країни, Росія використовує дрони-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва, які були використані, зокрема, під час масованих ударів по українських містах у жовтні.

В Ірані та Росії неодноразово заперечували інформацію про постачання дронів. 20 жовтня ЄС і Велика Британія запровадили санкції проти виробника дронів-камікадзе – компанії Shahed Aviation Industries – і трьох іранських військових чиновників.

За даними Washington Post, Іран також погодився таємно передати Росії балістичні ракети малої дальності класу «земля-земля» Fateh-110 і Zolfagha.

2 листопада Міністерство закордонних справ України заявило, що попередило Іран про можливі наслідки у разі передачі ним Росії ракет і додаткових дронів.