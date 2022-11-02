МЗС попередило Іран про наслідки у разі передачі Росії ракет і додаткових дронів

Міністерство закордонних справ України попередило Іран про можливі наслідки у разі передачі ним Росії ракет і додаткових дронів, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час пресконференції з очільником МЗС Іспанії.

«Ми поінформували дипломатичними каналами Іран про наслідки, які для нього настануть, якщо це рішення буде ухвалено та реалізовано. Ми були максимально предметні. Тепер – крок за іранською стороною. Я говорив і повторю ще раз: коли йдеться про співучасть будь-якої країни у російській агресії та вбивстві наших громадян, ми будемо абсолютно безжальні у своїх діях у відповідь, тому що йдеться про захист нашої держави та наших громадян», – наголосив міністр.

Про які саме заходи йдеться – міністр не уточнив.

Співпраця Росії й Ірану активізувалася після російського повномасштабного вторгнення в Україну. У цій війні, як заявили Україна та західні країни, Росія використовує дрони-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва, які були задіяні, зокрема, під час масованих ударів по українських містах у жовтні.

В Ірані та Росії неодноразово заперечували інформацію про постачання дронів. 20 жовтня ЄС і Велика Британія запровадили санкції проти виробника дронів-камікадзе – компанії Shahed Aviation Industries – і трьох іранських військових чиновників.

За даними Washington Post, Іран також погодився таємно передати Росії балістичні ракети малої дальності класу «земля-земля» Fateh-110 і Zolfagha.

Видання Foreign Policy стверджувало, що Росія вербує на війну проти України членів елітного корпусу командос Національної армії Афганістану, які залишилися у країні після захоплення влади талібами минулого року.

Вербувати їх допомагає Іран, випливає із слів колишнього капітана командос. За його даними, рекрутів переправляли з Афганістану до Ірану, а потім до Росії.