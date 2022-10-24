Росія використовує значну кількість іранських дронів, щоб пробити «дедалі ефективнішу» українську ППО – розвідка Британії

Росія, ймовірно, і далі буде використовувати іранські дрони на заміну своєї високоточної зброї, яка стає дедалі дефіцитнішою, заявляє британська розвідка.

При цьому там наголошують, що Україна все більш успішно збиває іранські дрони.

«Росія продовжує використовувати іранські безпілотні літальні апарати (БПЛА) проти цілей по всій Україні. Зусилля України з ураження БПЛА Shahed-136 стають все більш успішними. Офіційні джерела, зокрема президент Зеленський, стверджують, що до 85% атак перехоплюються. Ці БПЛА повільні, шумні й літають на низькій висоті, завдяки чому дрони-одиночки легко вражати звичайними засобами протиповітряної оборони», ) йдеться в повідомленні розвідки, поширеному 24 жовтня Міністерством оборони Великої Британії.

У британській розвідці вказують, що Росія, ймовірно, використовує велику кількість іранських БПЛА Shahed-136, щоб пробити «дедалі ефективнішу» українську протиповітряну оборону.

«Ймовірно, вони будуть використовуватись як заміна російської високоточної зброї великої дальності, яка стає дедалі дефіцитнішою», – йдеться в повідомленні.

Дрони-камікадзе, які завдають ударів по Україні, мають російське найменування «Герань-2», проте, на думку фахівців, є виробами саме іранського, а не російського виробництва.

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Безпілотники активно використовуються останніми тижнями, головним чином проти об’єктів в українському тилу, зокрема пов’язаних з енергетикою. Частину дронів українській системі ППО вдається збити, проте деякі досягають цілей і завдають значної шкоди і призводять до жертв.

Київ офіційно звинуватив Іран у постачанні Росії безпілотників. Іранського посла позбавили акредитації в Україні, МЗС України запропонувало владі країни розірвати з Іраном відносини. Іран заперечує продаж своїх боєприпасів Росії.