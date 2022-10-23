Від дронів-камікадзе до порятунку пілотів. Як БПЛА впливають на хід війни

Поки Росія продовжує атакувати Україну, зокрема, з неба, військові експерти в один голос підкреслюють, що війна безпілотних авіаційних комплексів - це те, що зрештою може відіграти у російсько-українській війні чи не вирішальну роль. Порівняно недорогі БПЛА не тільки коригують вогонь та проводять розвідку: вони атакують ворога керованими боєприпасами й самі, як дрони-камікадзе, завдають ударів по нерухомих цілях. Чи має Україна достатньо ресурсу, щоб дати достойну відповідь російським масованим повітряним атакам, й чи насправді БПЛА можуть сильно впливати на хід війни?

На думку воєнного експерта, аналітика Національного інституту стратегічних досліджень Миколи Бєлєскова, ЗСУ зробили значні ривки по двох основних напрямках щодо БПЛА – у ситуаційній обізнаності військових та під час вогневого ураження.

– У напрямку ситуаційної обізнаності, – пояснює він, – мова йде про візуальну розвідку у режимі реального часу в інтересах бригадних артилерійських груп і окремих артбригад. Даний напрямок дозволив повною мірою реалізувати концепцію розвідувально-вогневих комплексів, підвищивши точність класичної ствольної та реактивної артилерії і зменшивши використання боєприпасів при цьому. Окремо також зросли можливості ведення розвідки на тактичному і оперативному рівні. Органи воєнного управління відповідних рівнів отримали власні засоби розвідки у режимі реального часу відповідної дальності та потужності, що значно посилило самодостатність і автономність.

Тим часом іншим напрямком, як каже експерт, стало формування автономних систем вогневого ураження на базі БПЛА у вигляді розвідувально-ударних безпілотників, які мають функції розвідки та ураження в складі єдиного комплексу – що мінімізує час від виявлення цілі до нанесення удару по ній.

А БПЛА-камікадзе, які в англомовному середовищі називають «loitering munitions», стали, своєю чергою, доповненням класичних засобів ураження в єдиній системі вогню. Курс деяких одноразових ударних БПЛА можна коригувати за допомогою відео-каналу, відтак, їх, як зазначає аналітик, здебільшого стараються використовувати на пріоритетні цілі. І, якщо в Росії керуються такою ж логікою, їхня тактика застосування дронів-камікадзе восени може свідчити про паніку серед військового керівництва. Адже, як повідомляє Генштаб, за 36 днів Повітряні сили ЗСУ збили вже 223 Shahed-136.

– Досвід останніх локальних конфліктів і війн, серед яких, зокрема, російсько-українська війна, бойові дії США в Іраку і Афганістані та Друга Карабахська війна, показав, що БПЛА різних типів та класів стали важливою складовою ведення бойових дій. Безпілотники – у формі автономних розвідувально-ударних комплексів чи БПЛА-камікадзе – зокрема, підвищують загальну ситуаційну обізнаність і покращують точність роботи класичної ствольної та реактивної артилерії.

Як Сили оборони України борються з ворожими дронами

Shahed-136, які Росія, беручи всі комплектуючі з Ірану, видає за нібито власні БПЛА «Герань», небезпечні, передовсім, своїми відносно простими характеристиками. Розроблені для терористів та партизанів, Shahed-136 насправді не просто дешева зброя. «Мопеди» летять на висотах до 200 метрів, і є малопомітними для українських ППО. «Робоча» висота Shahed-136 нижча за висоти, які здатні відстежувати радари традиційної ППО.

Щоб боротися з безпілотниками-камікадзе, використовують стрілецьку зброю і переносні зенітні ракетні комплекси «Ігла» та FIM-92 Stinger. Ці ПЗРК працюють як на прикритті зенітних ракетних комплексів «Оса» та «Бук», так і самостійно – у складі мобільних вогневих груп. Використовувати більшу зброю та полювати на дрони-камікадзе з бойового літака неможливо через ту-таки низьку висоту та небезпеку у житловій забудові.

На Донеччині з ворожими безпілотниками борються, зокрема, бійці зенітних ракетних дивізіонів ЗСУ. 30-річний «Хасан», командир однієї з тамтешніх мобільних вогневих груп, каже, що від початку повномасштабного вторгнення дивізіон, в якому він служить, збив загалом понад 100 російських БПЛА: близько 10 з них – безпосередня робота групи «Хасана».

– Як і у відносно мирних містах України, так і тут, на передовій, – каже військовий, – ми останнім часом помітили російські дрони-камікадзе. Ворог уже не перший місяць використовує БПЛА не тільки для аеророзвідки та коригування своєї артилерії, а й для ударів по нерухомим цілям – наприклад, будинкам простих людей.

Щоправда більшість дронів, які збивала група «Хасана», були не Shahed-136, а «Орлани-10» – російські розвідувальни БПЛА, здатні долати до 600 км. Такі безпілотники небезпечні, адже, на відміну від «мопедів» не просто є баражуючими боєприпасами, вони коригують вогонь ворожої артилерії і збирають для росіян розвідувальну інформацію про переміщення українських військ та місця їхнього базування.

Чи використовує Україна дрони-камікадзе і чи має БПЛА рівня, подібного до Shahed-136?

За словами керівника аналітичного відділу Фонду «Повернись живим» Антона Муравейника, насправді Україна вже давно використовує у війні з РФ баражуючі боєприпаси, або так звані дрони-камікадзе.

– Втім, – підкреслює він, – саме за тактико-технічним характеристикам ми не маємо нічого схожого з іранськими розробками.

Попри те, що, зокрема, поблизу штабу Чорноморського флоту в анексованому Криму та Новошахтинському МПЗ уже були інциденти із «невідомими» БПЛА, насправді в України поки немає аналогів Shahed-136.

– Іранські дрони-камікадзе, – пояснює Муравейник, – можуть доволі точно вражати цілі на відстанях близько 1000 км та, за різними оцінками, мають масу вибуховою речовини від 20 до 40 кг. Тим часом, БПЛА-камікадзе Warmate, який ЗСУ використовували проти армії РФ, несе лише до 2 кг вибухової речовини на відстань до 10 км. Тобто фактично Warmate - це лише баражуючий боєприпас тактичного рівня.

Іншим прикладом дрону-камікадзе, як розповідає Муравейник, може бути нова українська розробка – БПЛА RAM, який здатен нести до 3-4 кг вибухової речовини на відстань у 30-60 км.

– Проте всі розробки, – підсумовує Муравейник, - мають іще пройти детальні випробування. І, з огляду на нинішній хід війни, Україні, щоб вражати об'єкти противника не менш ніж на 300, 500, 700 км в глибині його території, необхідно нарощувати спроможності з виробництва баражуючих боєприпасів середньої та дальньої дії.

Як безпілотна авіація впливає на хід російсько-української війни?

До 2014 року майже невідомі в Україні, сьогодні безпілотники – те, що напряму впливає на залежну від інформації про противника ефективність ведення бойових дій.

– Безпілотник, – каже аеророзвідник із позивним «Глєб», – дає можливість отримувати інформацію про ворога найбільш зручним для людини шляхом – побачити на власні очі онлайн, або на записаному відео. На шахівниці все просто: ви бачите розташування сил, власних та ворожих, знаєте їхню кількість та можете наперед прорахувати свої дії. А тепер спробуйте уявити, що ви знаєте тільки розташування своїх фігур, і то – частина з них переміщується кудись самостійно, а з частиною у вас взагалі немає зв'язку? Уявіть, що взагалі не знаєте, що робить ворог – які місця на дошці «прострілюються» ворожими офіцерами та кавалерією, скільки пішок вже стали ферзями та з якого боку, взагалі, чекати нападу? Приблизно так виглядає війна без візуальної розвідки, і безпілотники – це надважливі її елементи.

Ситуацію, в якій виходить повністю контролювати театр бойових дій, аеророзвідники називають між собою «режим Бога». Втім це лише теорія – на практиці жодна зі сторін не здатна наперед знати всі кроки противника. Виготовлення безпілотників, навчання керування ними, захист БПЛА від РЕБ та ППО – довготривала задача, яку неможливо виконати на 100%. І, власне, саме це і розвиток технічних засобів – те, що залишає місце для маневру, у тому числі, у російсько-українській війні.

– Разом із цим, – підкреслює аеророзвідник, – ті ж дрони-камікадзе, як мені здається, не сильно впливають на хід війни. Річ у тому, що знищити ціль – не така вже й хитра задача. Інша справа - знайти та підтвердити ціль надійним джерелом інформації, а побачити її на відео - куди ж надійніше? Тобто коригування вогню та розвідка з неба - те, що найперше і найважливіше для аеророзвідки.

За словами військового, безпілотники також вирішують й інші проблеми – вони, наприклад, можуть ретранслювати зв'язок та прибирати «туман війни», даючи командуванню розуміння, що відбувається на певній ділянці фронту, артилеристам – можливість бачити результати своєї роботи та коригуватися, піхоті – попередження про ворожу активність.

– Раніше цю функцію частково виконувала пілотована авіація, – підкреслює «Глєб», - проте, кожен такий виліт був досить дороговартісним та здійснювався з ризиком для життя пілота. Появлення безпілотної авіації зменшило вартість отримання розвідданих.

Безпілотники уже давно перестали бути чимось спеціальним. В умовах сучасної війни, чи не кожен взвод снайперів ЗСУ має свій власний малий квадрокоптер, який в часи позиційної війни дає ситуаційну обізнаність, дозволяє подивитися зверху на рельєф місцевості щоб спростити прив'язку до орієнтирів, а під час більш активних бойових дій – допомагає коригувати ледь не все піхотне озброєння сусідніх підрозділів. Так само дрони, щоб продивлятися найкращі ділянки для прокладання троп, використовують сапери. Щоб швидко оглянути поле бою, знайти поранених та прокласти шлях евакуації, коптери також використовують медики.

– Безпілотники, – підсумовує військовий, – використовують авіаційні навідники та авіаційні рятувальники, які допомагаю евакуйовуватися катапультованим пілотам. А ще коптери використовують зв’язківці, щоб обрати оптимальні місця для розташування ретрансляторів. По суті, БПЛА – це те, що працює ледь не у всіх родах військ, і те, без чого війна не закінчиться, але сильно ускладниться. Адже безпілотники – це така суперсила, яка багатократно підвищує ефективність кожної окремої бойової одиниці.

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