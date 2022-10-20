Є «висока ймовірність» російських обстрілів цивільних на Херсонщині – Генштаб

Генеральний штаб припускає, що російські військові готуються обстрілювати мирних жителів Херсонщини – про це йдеться в ранковому зведенні 20 жовтня.

«Існує висока ймовірність здійснення російськими окупантами обстрілів мирного населення Херсонської області. Так, вранці 19 жовтня цього року, на тимчасово зайнятій території, проведена розсилка повідомлень із закликом до евакуації населення Нової Каховки нібито у зв’язку з підготовкою обстрілів з боку підрозділів Збройних Сил України», – йдеться в повідомленні.

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Протягом попередньої доби українські війська відбили наступ армії Росії в районах Білогорівки на Луганщині, а також Бахмута, Бахмутського, Кліщіївки, Красногорівки, Новомихайлівки, Невельського, Опитного та Мар’їнки Донецької області.

Загалом протягом доби російські війська завдали 11 ракетних та 28 авіаційних ударів, здійснили понад 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Напередодні Росія обстріляла 25 населених пунктів.

«За наявною інформацією, на тимчасово окуповану територію Луганської області прибуло поповнення з числа мобілізованих осіб. Відзначаються численні факти пограбувань та мародерства. Не виключається, що значна кількість зазначеного контингенту прибула з місць позбавлення волі», – зазначає штаб.

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Також, за попередніми даними командування, Іран та Росія домовилися про направлення на територію РФ радників та інструкторів з використання ударних дронів. Зокрема, відомо про підготовку операторів «вже наявних БпЛА Shahed-136 та перспективних БпЛА Arash-2».

Напередодні президент Володимир Зеленський повідомив, що українські війська протягом місяця збили 233 «Шахеди» й десятки ракет.