Рада створила Фонд ліквідації наслідків збройної агресії

Верховна Рада схвалила в цілому законопроєкт, який передбачає створення Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Як повідомив у Telegram народний депутат Ярослав Железняк, джерелом наповнення фонду будуть націоналізовані кошти та продаж націоналізованого майна. Всі гроші від націоналізації направлятимуть у спецфонд і далі використовуватимуть за напрямами і за погодженням з профільним парламентським комітетом.

Серед головних напрямків, на які будуть використовувати кошти фонду, є реконструкція, капітальний ремонт будівель для забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб та тих, хто втратив його внаслідок збройної агресії РФ; розроблення проєктної (проектно-кошторисної) документації для об’єктів, які були зруйновані внаслідок збройної агресії РФ; придбання житлових приміщень для громадян України, відповідні об’єкти нерухомого майна, об’єкти будівництва яких знищено внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією РФ, відновлення газопостачання, електропостачання та освітлення.

На початку вересня в інтерв’ю Deutsche Welle міністр юстиції Денис Малюська заявив, що Україна хоче отримати як компенсацію втрат від війни хоча би 300 млрд доларів від Росії. І хоча збитки, за його словами, значно вищі, сума у 300 млрд доларів відповідає міжнародним активам Центробанку Росії, замороженим у межах санкцій.