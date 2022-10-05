Зеленський: Україна винесе на Генасамблею ООН резолюцію про виплату Росією репарацій

Україна у жовтні представить на засіданні Генеральної асамблеї ООН проєкт резолюції щодо виплати Росією репарацій за розв’язану нею війну проти України, повідомив президент Володимир Зеленський.

«Вже зараз, у жовтні, ми пропонуємо всім, хто цінує міжнародне право, підтримати на засіданні Генеральної асамблеї ООН фундаментальну резолюцію. Резолюцію, що підтвердить міжнародно-правове зобов’язання Росії з виплати репарацій за цю війну і визнає необхідність компенсаційного механізму, через який таке зобов’язання може бути реалізоване», – сказав голова держави, виступаючи на заході «Ніч права», ініційованому головою Конституційної ради Франції Лораном Фабіусом.

«Агресор повинен повною мірою заплатити за розв’язані ним жорстокість і руйнування. І хоча у випадку з Росією це непросто, але цілком реально. Відповідний порядок юридичних кроків зрозумілий. Ми можемо представити його всім зацікавленим субʼєктам», – додав він.

Зеленський також вкотре закликав до створення Спеціального трибуналу щодо розслідування злочину агресії Росії проти України.

Минулого місяця секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що Україна не заперечує щодо переговорів з Росією стосовно відшкодування і виплат контрибуцій і репарацій за завдані через війну руйнування.

На початку вересня в інтерв’ю Deutsche Welle міністр юстиції Денис Малюська заявив, що Україна хоче отримати як компенсацію втрат від війни хоча би 300 млрд доларів від Росії. І хоча збитки, за його словами, значно вищі, сума у 300 млрд доларів відповідає міжнародним активам Центробанку Росії, замороженим у межах санкцій.