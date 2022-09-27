Україна виступає за переговори із РФ щодо контрибуцій та репарацій – секретар РНБО

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що Україна не заперечує щодо переговорів з Росією стосовно відшкодування і виплат контрибуцій і репарацій за завдані через війну руйнування.

«Україна ніколи не була проти переговорів з РФ... щодо контрибуцій і репарацій. Чим довше кремлівський режим відтягує ці перемовини, тим гірші умови і більші суми. Завдання з деокупації України і дефрагментації Росії будуть виконані в повному обсязі, згідно з планами і графіками», – написав Данілов у фейсбуці.

Також у коментарі Радіо Свобода секретар РНБО Олексій Данілов сказав, що Україну в обороні її територій не зупинить можливе використання Росією ядерної зброї.

На початку вересня в інтерв’ю Deutsche Welle міністр юстиції Денис Малюська заявив, що Україна хоче отримати як компенсацію втрат від війни хоча би 300 млрд доларів від Росії. І хоча збитки, за його словами, значно вищі, сума у 300 млрд доларів відповідає міжнародним активам Центробанку Росії, заморожених у межах санкцій.