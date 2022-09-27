Данілов розповів, чи зупинить Україну можливе використання Росією ядерної зброї

Україну в обороні її територій не зупинить можливе використання Росією ядерної зброї, заявив у коментарі Радіо Свобода секретар РНБО Олексій Данілов.

«Якщо не буде відповіді світової спільноти, країн НАТО на таку зухвалу атаку (якщо вона, не дай Боже, відбудеться), це не значить, що ми не будемо боронити свою землю. Нас зупинити не може ніхто: ні Путін, ні його війська. І це вже було неодноразово доведено», – наголосив він.

За словами Данілова, апарат РНБО розробив детальну інструкцію для громадян на випадок застосування Росією тактичної ядерної зброї і має намір найближчими днями «її максимально оприлюднити».

Президент Росії Володимир Путін 21 вересня заявив, що Росія готова використовувати «всі наявні засоби» для захисту «своїх територій». При цьому «своїми» Росія також вважає окуповані території України.

Президент США Джо Байден у своїй промові на засіданні Генасамблеї ООН у Нью-Йорку 21 вересня звинуватив Путіна у «відкритих ядерних погрозах Європі».

26 вересня радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що США дадуть рішучу відповідь на будь-яке застосування Росією ядерної зброї проти України і пояснили Москві «катастрофічні наслідки», з якими вона зіткнеться. Він не уточнив, якою саме буде відповідь США, але наголосив, що Сполучені Штати приватно «докладно пояснили Москві, що саме це означатиме».

27 вересня речниця Білого дому Карін Жан-П’єр заявила, що США не спостерігають готовності Росії до застосування ядерної зброї, але сприймають ці загрози дуже серйозно.