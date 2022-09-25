США попередили Путіна про «катастрофічні» наслідки застосування ядерної зброї в Україні – Салліван

США дадуть рішучу відповідь на будь-яке застосування Росією ядерної зброї проти України і пояснили Москві «катастрофічні наслідки», з якими вона зіткнеться, заявив 25 вересня радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

«Якщо Росія перетне цю межу, для Росії будуть катастрофічні наслідки. Сполучені Штати дадуть рішучу відповідь», – сказав Салліван в ефірі NBC, повідомляє агентство Reuters.

Він не описав, якою саме буде відповідь США, але наголосив, що Сполучені Штати приватно «докладно пояснили Москві, що саме це означатиме».

Салліван сказав, що США перебувають у постійному, прямому контакті з Росією, в тому числі протягом останніх кількох днів, щоб обговорити ситуацію в Україні та дії й погрози президента РФ Володимира Путіна.

«Путін, як і раніше, має намір... знищити українців, які, на його думку, не мають права на існування. Тому він збирається продовжувати, і ми повинні продовжувати з поставками зброї, боєприпасів, розвідданих й іншою підтримкою, яку ми можемо надати», – сказав він.

Президент США Джо Байден у своїй промові на засіданні Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку звинуватив Путіна у «відкритих ядерних погрозах Європі».

Володимир Путін 21 вересня заявив, що Росія готова використовувати «всі наявні засоби» для захисту «своїх територій». При цьому «своїми» Росія також вважає окуповані частини України.

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