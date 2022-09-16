Заступник директора ЦРУ: немає доказів підготовки Росії до застосування ядерної зброї

ЦРУ не спостерігає підготовки Росії до використання ядерної зброї, але схильність російського президента Володимира Путіна «до ризику» не варто недооцінювати, заявив заступник директора ЦРУ Девід Коен, повідомляє агенція Associated Press.

«Я не думаю, що ми повинні недооцінювати дотримання Путіним свого початкового плану, який передбачав контроль над Україною. Я не думаю, що ми бачили будь-які підстави вважати, що він відмовився від цього», – сказав він, відповідаючи на запитання про занепокоєння щодо того, що російський президент Володимир Путін може застосувати зброю масового знищення, якщо йому завадять на полі бою українські сили.

За його словами, США також не повинні недооцінювати «схильність до ризику» Путіна.

«Ми не бачили конкретних доказів планування використання зброї масового знищення», – сказав Коен.

Путін, а також інші представники російської влади від початку повномасштабного вторгнення неодноразово натякали на ядерний арсенал Росії та відплату, попереджаючи НАТО не втручатися у війну в Україні.