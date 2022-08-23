Генсекретар ООН закликає «припинити брязкання ядерною зброєю»

Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш закликає «припинити брязкання ядерною зброєю». Про це йдеться у заяві, опублікованій після зустрічі 22 серпня послів у Раді безпеки ООН.



За словами, Ґутерріша, Десята конференція з розгляду дії Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, яка відбудеться цього місяця, «має продемонструвати, що прогрес можливий».

Він закликав усі ядерні держави «продемонструвати гнучкість і готовність до компромісу у всіх переговорах».



«Брязкання ядерною зброєю має припинитися», – наголосив він, закликаючи держави знову взяти на себе зобов’язання «сісти за стіл переговорів, щоб послабити напруженість, раз і назавжди припинити гонку ядерних озброєнь».



Ґутерріш вважає, що нині – момент «найбільшої небезпеки для нашого світу».

Крім того, він нагадав про результативні переговори і відновлення експорту українського зерна, закликавши до «такої самої прихильності до діалогу та результатів» щодо Запорізької атомної електростанції, яка наразі перебуває під контролем російських військових.

Останніми тижнями найбільша в Європі атомна електростанція неодноразово зазнавала обстрілів, викликаючи побоювання ядерної катастрофи. Україна звинувачує в цьому російські сили і закликає припинити «ядерний терор». Російська сторона звинувачення відкидає і каже, що обстріли нібито здійснюють українські військові. При цьому Росія відмовилася від пропозиції створити демілітаризовану зону довкола ЗАЕС.

Від 4 березня Запорізька АЕС захоплена російськими військами. Також під окупацією перебуває і місто-супутник ЗАЕС – Енергодар.