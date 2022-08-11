Росія вкотре пробила дно в світовій історії тероризму – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що Росія вкотре пробила дно в світовій історії тероризму.

«Те, що відбувається навколо ЗАЕС, – один з найбільших злочинів держави-терориста. Сьогодні зафіксовані чергові прильоти російських снарядів по території станції поряд з об'єктами АЕС. Росія вкотре пробила дно в світовій історії тероризму. Ніхто більше не використовував атомну станцію так очевидно для погроз усьому світу і для висування якихось умов. Абсолютно всі в світі мають реагувати негайно, щоб вигнати окупантів з Запорізької АЕС», – сказав він у своєму відеозверненні.



За його словами, це глобальний інтерес, а не просто українська потреба.

Зеленський наголошує, що лише повний відхід російських окупантів із території Запорізької АЕС і відновлення повноцінного контролю України над ситуацією навколо станції гарантують відновлення атомної безпеки для всієї Європи.

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Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш 11 серпня закликав негайно припинити воєнні дії поблизу ЗАЕС. Він наполягає на необхідності досягнення «термінової домовленості щодо безпечного периметра демілітаризації, щоб забезпечити безпеку території АЕС».

11 серпня «Енергоатом» повідомив про кілька обстрілів Запорізької АЕС з боку російських сил. У компанії, яка є оператором АЕС, кажуть про загострення ситуації навколо станції.

5 серпня, за даними «Енергоатома», після російських обстрілів Запорізька атомна станція відключила від мережі один із трьох енергоблоків. Тоді повідомлялося, що, серед іншого, були «прильоти» біля промислового майданчика ЗАЕС. У свою чергу, російська сторона звинуватила українських військових в цьому обстрілі АЕС.

Після цього в «Енергоатомі» повідомляли про нові російські обстріли, зокрема, було влучання по майданчику ЗАЕС безпосередньо поруч зі станційним сухим сховищем відпрацьованого ядерного палива.

Від 4 березня Запорізька АЕС захоплена російськими військами. Також під окупацією перебуває і місто-супутник ЗАЕС – Енергодар.