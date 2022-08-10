Глави МЗС країн G7 закликають Росію повернути Україні контроль над Запорізькою АЕС

Глави МЗС країн G7 і представник Європейського Союзу закликали Росію передати під контроль України Запорізьку АЕС, про це йдеться у заяві міністрів.

«Ми вимагаємо, щоб Росія негайно повернула повний контроль над Запорізькою АЕС її законному суверенному власнику, Україні, а також повернула контроль над усіма ядерними об'єктами в межах визнаних на міжнародному рівні кордонів України для гарантування безпечної роботи цих об'єктів», – йдеться у повідомленні.

У заяві наголошується, що українські працівники Запорізької атомної електростанції повинні мати можливість виконувати свої обов'язки без погроз і тиску.

«Саме постійний контроль Росії над станцією ставить під загрозу регіон.

Ми як і раніше глибоко стурбовані серйозною загрозою, яку захоплення українських ядерних об’єктів та інші дії російських збройних сил створюють для безпеки цих об’єктів, значно підвищуючи ризик ядерної аварії чи інциденту та створюючи загрозу для населення України, сусідніх держав і міжнародної спільноти», – додають представники країн G7.

Вони знову заявляємо про повну та постійну підтримку МАГАТЕ – співробітники агенції повинні мати безпечний і безперешкодний доступ до всіх ядерних станцій в Україні, «безпосередньо та без втручання» спілкуватися з українським персоналом, відповідальним за їх експлуатацію.

5 серпня стало відомо, що Запорізька атомна станція відключила від мережі один із трьох енергоблоків, що працюють, через російські обстріли. За даними «Енергоатома», обстріли були приблизно о 14:30, а потім ще ввечері – було три «прильоти» біля промислового майданчика ЗАЕС. Натомість російська сторона звинуватила українських військових в обстрілі АЕС.

Як повідомили в «Енергоатомі», 6 серпня російські окупанти вкотре здійснили ракетні обстріли Запорізької АЕС та міста Енергодар – влучили по майданчику ЗАЕС безпосередньо поруч зі станційним сухим сховищем відпрацьованого ядерного палива.

Від 4 березня Запорізька АЕС захоплена російськими військами. Також під окупацією перебуває і місто-супутник ЗАЕС – Енергодар.