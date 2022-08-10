У МАГАТЕ кажуть, що останній обстріл ЗАЕС не призвів до «безпосередньої загрози ядерній безпеці»

У Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) заявляють, що обстріл у суботу поблизу сухого сховища відпрацьованого ядерного палива на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) завдав певної шкоди, але радіація на нормальному рівні, заявив 9 серпня генеральний директор агентства Маріано Ґроссі.

«За даними України, суботня подія – яка сталася через день після того, як попередній обстріл пошкодив зовнішню систему електропостачання станції – поранив українського охоронця на ЗАЕС. Він також пошкодив стіни, дах і вікна в зоні сховища відпрацьованого ядерного палива... Але видимих пошкоджень ні контейнерів з відпрацьованим ядерним паливом, ні захисного периметра об'єкта не було», – йдеться у повідомленні.

Ґроссі додав, що на основі наданої інформації експерти МАГАТЕ оцінили «відсутність безпосередньої загрози ядерній безпеці внаслідок суботнього інциденту».

При цьому у МАГАТЕ кажуть, що обстріли 5-6 серпня порушили практично всі сім незамінних компонентів ядерної безпеки, включно з тими, що стосуються фізичної цілісності атомної електростанції, функціонування систем безпеки та захисту персоналу.



Генеральний директор МАГАТЕ Маріано Ґроссі повторив свою серйозну стурбованість ситуацією на ЗАЕС і те, що будь-які військові дії, які загрожують ядерній безпеці, повинні бути припинені.

Станом на 08:00 10 серпня, за даними «Енергоатому», Запорізька АЕС працює з «ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки». В агентстві наголошують, що періодичні обстріли ЗАЕС російськими військами з РСЗВ упродовж останніх днів спричинили серйозний ризик для безпечного функціонування станції.

5 серпня стало відомо, що Запорізька атомна станція відключила від мережі один із трьох енергоблоків, що працюють, через російські обстріли. За даними «Енергоатома», обстріли були приблизно о 14:30, а потім ще ввечері – було три «прильоти» біля промислового майданчика ЗАЕС. Натомість російська сторона звинуватила українських військових в обстрілі АЕС.

Як повідомили в «Енергоатомі», 6 серпня російські окупанти вкотре здійснили ракетні обстріли Запорізької АЕС та міста Енергодар – влучили по майданчику ЗАЕС безпосередньо поруч зі станційним сухим сховищем відпрацьованого ядерного палива.

Від 4 березня Запорізька АЕС захоплена російськими військами. Також під окупацією перебуває і місто-супутник ЗАЕС – Енергодар.