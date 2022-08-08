Данілов звинуватив МАГАТЕ у бездіяльності щодо ситуації на ЗАЕС

Міжнародне агентство ООН з атомної енергії (МАГАТЕ) нічого не зробило для того, щоб не дати Росії шантажувати світ вибухом на окупованій Запорізькій атомній електростанції. Про це в етері Свобода LIVE сказав секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

«Після захоплення (Запорізької атомної – ред.) електростанції така інституція, як МАГАТЕ, нічого не зробила, щоб поставити крапку у цьому питанні... МАГАТЕ мало б збудитися ще 3 березня, більше того, МАГАТЕ після 24 лютого мала робити відповідні заяви, що стосуються ядерних об’єктів, які є на нашій території, і могла б у зовсім інший спосіб взагалі працювати. І на сьогоднішній день, коли вже росіяни відкрито шантажують нашу країну і шантажують Європу, то дії цієї організації мали би бути набагато раніше. Відповідні, які є у них в протоколах», – сказав Данілов.

Раніше 8 серпня НАЕК «Енергоатом» повідомила, що російські військові заявили про готовність підірвати заміновану Запорізьку атомну електростанцію.

Офіційної реакції російської сторони на такі заяви «Енергоатома» ще не було. Російське Міноборони називає начальником військ радіаційного, хімічного і біологічного захисту Ігоря Кіріллова, а не Валерія Васильєва, якого цитує українська державна компанія. Це стало причиною того, що російські телеграм-канали називають інформацію «Енергоатома» фейком.

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Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк висловив думку, що Росія «відкрито перейшла до ядерного шантажу».

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець вказав на те, що, за міжнародним правом, ядерним тероризмом вважається вже сам напад на об’єкт, де працюють із ядерними або радіологічними матеріалами.