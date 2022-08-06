Зеленський заявив про «красномовне мовчання» Amnesty International щодо ситуації на Запорізькій АЕС

Президент України Володимир Зеленський дорікнув міжнародній правозахисній організаціїAmnesty International через «красномовне мовчання» щодо загострення ситуації на Запорізькій атомній електростанції, захопленій російськими військами на початку повномасштабного вторгнення.

«На жаль, маємо значне загострення ситуації навколо Запорізької АЕС. Російські терористи стали першими у світі, хто використовує для терору атомну станцію. Найбільшу в Європі! Звертатимемо увагу світу на це й наполягатимемо на нових санкціях для Росії за створення такої глобальної загрози», – сказав Зеленський у зверненні ввечері 6 серпня.

«І, попри те, що російські обстріли атомної станції є одним з найнебезпечніших злочинів проти українців та всіх європейців, проти права на життя кожної людини, чомусь немає звіту й навіть простого повідомлення від Amnesty International про це. Дуже красномовне мовчання, яке ще раз вказує на маніпулятивну вибірковість цієї організації», – додав голова держави.

Днями Amnesty International різко розкритикували в Україні і світі за її доповідь про порушення гуманітарного права, опубліковану 4 серпня, в якій правозахисна організація звинуватила українські сили в тому, що вони наражають на небезпеку життя цивільних осіб.

6 серпня генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Маріано Ґроссі висловив серйозну стурбованість з приводу обстрілу Запорізької АЕС, заявивши, що це підвищує ризик «ядерної катастрофи».

5 серпня стало відомо, що Запорізька АЕС відключила від мережі один із трьох енергоблоків, що працюють, через російські обстріли. За даними «Енергоатома», обстріли були приблизно о 14:30, а потім ще ввечері було три «прильоти» біля промислового майданчика ЗАЕС.

6 серпня в «Енергоатомі» повідомили, що наслідки пошкоджень азотно-кисневої станції та об’єднаного допоміжного корпусу, в які поцілили під час обстрілів 5 серпня, ліквідуються. Крім того, за даними агентства, російські військові на Запорізькій АЕС зайняли усі підвальні приміщення.

Натомість російська сторона звинуватила українських військових в обстрілі АЕС.

У Центрі протидії дезінформації при РНБО заявили, що Запорізька АЕС відіграє значну роль при контрнаступі українських військ, тому російські війська продовжуватимуть «ядерний шантаж».

На території ЗАЕС базуються російські війська і, як кажуть у центрі, атомний об’єкт використовується армією РФ як прикриття.

3 серпня в інтерв’ю Associated Press директор ядерної агенції ООН МАГАТЕ Рафаель Гроссі попередив, що найбільша в Європі атомна електростанція – Запорізька АЕС – «повністю вийшла з-під контролю». Він звернувся до Росії й України з проханням негайно дозволити експертам відвідати комплекс для стабілізації ситуації й уникнути ядерної аварії.

Від 4 березня Запорізька АЕС захоплена російськими військами. Також під окупацією перебуває і місто-супутник ЗАЕС – Енергодар.