Голова МАГАТЕ попередив про ризик «ядерної катастрофи» на Запорізькій АЕС

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Маріано Ґроссі висловив серйозну стурбованість з приводу обстрілу Запорізької АЕС, заявивши, що це підвищує ризик «ядерної катастрофи».

«Я надзвичайно стурбований вчорашнім обстрілом найбільшої атомної електростанції в Європі, який підкреслює цілком реальний ризик ядерної катастрофи, що може загрожувати здоров’ю населення і довкіллю в Україні та за її межами», – сказав цитує заяву Ґроссі пресслужба МАГАТЕ.

Голова МАГАТЕ закликав усі сторони конфлікту проявляти «максимальну стриманість» поблизу ядерного майданчика.

За його словами, «виключно важливо», щоб агентству надали доступ до АЕС «для гарантування технічної підтримки ядерної безпеки».

Ґроссі сказав, що військові дії поблизу АЕС є «абсолютно неприйнятними, і їх слід уникати будь-якою ціною».

«Будь-яка військова сила, спрямована на об’єкт або з нього, буде рівнозначна грі з вогнем із потенційно катастрофічними наслідками», – наголосив гендиректор МАГАТЕ.

5 серпня стало відомо, що Запорізька атомна станція відключила від мережі один із трьох енергоблоків, що працюють, через російські обстріли. За даними «Енергоатома», обстріли були приблизно о 14:30, а потім ще ввечері – було три «прильоти» біля промислового майданчика ЗАЕС

6 серпня в «Енергоатомі» повідомили, що наслідки пошкоджень азотно-кисневої станції та об’єднаного допоміжного корпусу, в які поцілили під час обстрілів 5 серпня, ліквідуються. Крім того, за даними агентства, російські військові на Запорізькій АЕС зайняли усі підвальні приміщення.

Натомість російська сторона звинуватила українських військових в обстрілі АЕС.

У Центрі протидії дезінформації при РНБО заявили, що Запорізька АЕС відіграє значну роль при контрнаступі українських військ, тому російські війська продовжуватимуть «ядерний шантаж».

На території ЗАЕС базуються російські війська і, як кажуть у центрі, атомний об’єкт використовується армією РФ як прикриття.

3 серпня в інтерв’ю Associated Press директор ядерної агенції ООН МАГАТЕ Рафаель Гроссі попередив, що найбільша в Європі атомна електростанція – Запорізька АЕС – «повністю вийшла з-під контролю». Він звернувся до Росії й України з проханням негайно дозволити експертам відвідати комплекс для стабілізації ситуації й уникнути ядерної аварії.

Від 4 березня Запорізька АЕС захоплена російськими військами. Також під окупацією перебуває і місто-супутник ЗАЕС – Енергодар.