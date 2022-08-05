Зеленський через обстріл ЗАЕС закликає застосувати жорсткі санкції проти всієї атомної галузі РФ

Президент України Воолодимир Зеленський відреагував на повідомлення про два обстріли упродовж дня у зоні захопленої російськими військами Запорізької атомної електростанції. У вечірньому відеозверенні він заявив, що відповіддю світу на такі дії РФ мають стати жорсткі санкції проти всієї російської атомної галузі.

«Сьогодні окупанти створили чергову надзвичайно ризиковану ситуацію для всієї Європи – вони обстріляли Запорізьку АЕС, причому двічі за день. Це найбільша атомна станція на нашому континенті. І будь-які обстріли цього об’єкта – це відвертий і зухвалий злочин, це акт терору. Росія повинна відповідати вже за сам факт створення загрози для АЕС. І це не тільки ще один аргумент на користь визнання Росії державою – спонсором тероризму. Це аргумент і на користь того, щоб застосувати жорсткі санкції проти всієї російської атомної галузі – від «Росатома» до всіх пов’язаних компаній і осіб. Це питання суто безпеки», – сказав Зеленський.

Президент про поведінку Росії додав: «Той, хто створює ядерні загрози для інших народів, сам точно не здатний безпечно використовувати атомні технології».

5 серпня стало відомо, що Запорізька атомна станція відключила від мережі один із трьох енергоблоків, що працюють, через російські обстріли. За даними «Енергоатома», обстріли мали місце приблизно о 14:30, а потім ще ввечері.

«Три «прильоти» зафіксовані прямо на майданчику станції, біля одного з енергоблоків, де знаходиться ядерний реактор. Рашисти серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об'єднаний допоміжний корпус. Є ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин. Високою є пожежна небезпека. Наразі постраждалих немає. Перед обстрілами представники Росатома поспіхом покинули станцію. Ймовірно, вони знали, що готується атака. Український персонал ЗАЕС перебуває на місці і виконує усі заходи із забезпечення ядерної й радіаційної безпеки та ліквідовує наслідки пошкоджень», – заявили в «Енергоатомі».

У Центрі протидії дезінформації при РНБО заявили, що Запорізька АЕС відіграє значну роль при контрнаступі українських військ, тому російські війська продовжуватимуть «ядерний шантаж».

На території ЗАЕС базуються російські війська і, як кажуть у центрі, атомний об’єкт використовується армією РФ як прикриття.

3 серпня в інтерв’ю Associated Press директор ядерної агенції ООН МАГАТЕ Рафаель Гроссі попередив, що найбільша в Європі атомна електростанція – Запорізька АЕС – «повністю вийшла з-під контролю». Він звернувся до Росії й України з проханням негайно дозволити експертам відвідати комплекс для стабілізації ситуації й уникнути ядерної аварії.

Від 4 березня Запорізька АЕС захоплена російськими військами. Також під окупацією перебуває і місто-супутник ЗАЕС – Енергодар.