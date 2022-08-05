Наміри Росії щодо Запорізької АЕС залишаються незрозумілими – британська розвідка

Після п’яти місяців окупації наміри Росії щодо Запорізької АЕС залишаються незрозумілими, але її дії, ймовірно, підірвали безпеку нормальної роботи АЕС, заявляє британська розвідка.

«Російські війська, ймовірно, діють у районах, прилеглих до електростанції, і використовували артилерійські підрозділи, що базуються в цих районах, щоб обстрілювати територію України на західному березі річки Дніпро», – йдеться у звіті, який 5 серпня опублікувало Міністерство оборони Великої Британії.

«Російські війська, ймовірно, використовували ширшу територію об’єкта, зокрема сусіднє місто Енергодар, щоб дати відпочити своїм силам, використовуючи захищений статус атомної електростанції, щоб зменшити ризик для свого обладнання і персоналу від нічних українських атак», – додали у розвідці.

3 серпня в інтерв’ю Associated Press директор ядерної агенції ООН МАГАТЕ Рафаель Гроссі попередив, що найбільша в Європі атомна електростанція – Запорізька АЕС – «повністю вийшла з-під контролю». Він звернувся до Росії й України з проханням негайно дозволити експертам відвідати комплекс для стабілізації ситуації й уникнути ядерної аварії.

За словами Гроссі, ситуація на ЗАЕС, яку захопили російські війська, з кожним днем стає все більш небезпечною.

Останнім часом російські окупаційні сили інтенсивно обстрілювали Нікополь з «Градів» з боку Енергодара. Як повідомив в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода «Новини Приазов’я» президент компанії «Енергоатом» Петро Котін, російські війська обстрілюють Нікополь «із навколишньої території АЕС та з міста Енергодар».

Від 4 березня Запорізька АЕС захоплена російськими військами. Також під окупацією перебуває і місто-супутник ЗАЕС – Енергодар.