Росія використовує Запорізьку АЕС як «щит» – Блінкен

Росія використовує Запорізьку атомну електростанцію України як «щит», заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

«Росія захопила Запорізьку атомну електростанцію України, найбільшу подібну станцію в усій Європі. Зараз Росія використовує станцію як військову базу для обстрілу українців, знаючи, що вони не можуть і не будуть стріляти у відповідь, тому що можуть випадково вразити ядерний реактор або високорадіоактивні відходи на сховищі. Це виводить уявлення про живий щит на зовсім інший і жахливий рівень», – сказав він 1 серпня.

За його словами, всі держави, які мають ядерну зброю, зобов’язані діяти відповідально.

«Ми вирішили діяти стримано й уникати дій, які могли б ненавмисно посилити ядерну напруженість – наприклад, відмовившись від раніше запланованих випробувань міжконтинентальних балістичних ракет і не підвищуючи стан бойової готовності наших ядерних сил у відповідь на брязкання зброєю Росії. У нашому світі немає місця для ядерного стримування, заснованого на примусі, залякуванні чи шантажі. Ми повинні об’єднатися, щоб відкинути це», – додав Блінкен.

Останнім часом російські окупаційні сили інтенсивно обстрілюють Нікополь з «Градів» з боку Енергодара. Як повідомив в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода «Новини Приазов’я» президент компанії «Енергоатом» Петро Котін, російські війська обстрілюють Нікополь «з навколишньої території АЕС та з міста Енергодар».

Від 4 березня Запорізька АЕС захоплена російськими військами. Також під окупацією перебуває і місто-супутник ЗАЕС – Енергодар.