В «Енергоатомі» розповіли, чи з території атомної станції війська РФ обстрілюють Нікополь

Російські окупаційні сили вночі обстріляли Нікополь та Марганець, що розташовані на лівому березі Дніпра, з четвертого мікрорайону окупованого Енергодара Запорізької області. Про це в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода «Новини Приазов’я» розповів президент компанії «Енергоатом» Петро Котін.



«Сьогодні вночі вони (російські військові – ред.) загнали свою техніку, ракетні комплекси, безпосередньо на територію Енергодара і з четвертого мікрорайону здійснювали постріли у напрямку Нікополя. Близько 40 залпів було зроблено. Тобто вони вже не приховують свою ракетну техніку», – зазначив він.



Президент «Енергоатому» додав, що безпосередньо з майданчика Запорізької АЕС російські окупаційні сили не стріляють.



«У нас немає підтвердження того, що вони використовували територію атомної станції, але вони роблять це з навколишньої території та з міста Енергодар», – сказав він.



Головне управління розвідки Міноборони України 25 липня закликало енергодарців повідомляти координати місць дислокації російських військових, їхні адреси проживання, маршрути пересування військової техніки, а також дані про місцевих колаборантів.



Останнім часом російські окупаційні сили інтенсивно обстрілюють Нікополь з «Градів» з боку Енергодара. Є загиблі та поранені. Пошкоджені житлові будинки, промислові підприємства та лікарня.