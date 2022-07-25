ГУР просить жителів окупованого Енергодара та околиць повідомляти координати розташування військ РФ

Головне управління розвідки Міноборони України просить жителів окупованого армією РФ Енергодара та прилеглих територій повідомляти розташування пунктів дислокації та адреси проживання російських військ, бажано з координатами.

У повідомленні ГУР просять вказувати також місця проживання керівного складу військ РФ, маршрути пересування військової техніки, дані місцевих колаборантів та осіб, які «співчувають» окупантам та інших прибічників окупаційної влади».

«Особливу увагу просимо звернути на працівників «Росатому», інших присланих з РФ службовців та фахівців. Повідомляйте їхні посади, ПІБ, адреси місць роботи та проживання, а також номери та марки транспортних засобів, якими вони пересуваються, та маршрути пересування. Разом виженемо окупантів з рідної землі! Слава Україні! Контактний номер: +380963101126», – йдеться в повідомленні.

Із 4 березня Запорізька АЕС захоплена російськими військами. Також під окупацією перебуває і місто-супутник ЗАЕС – Енергодар.