ГУР: українські війська завдали удару по наметовому містечку і техніці Росії біля Запорізької АЕС

Українські військові завдали удару по наметовому містечку і техніці Росії біля окупованої Запорізької АЕС, повідомило 22 липня Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

«Українські військові ювелірно відпрацювали по позиціях російських окупантів біля Запорізької АЕС. Використовуючи дрон-камікадзе було завдано удару по наметовому містечку і техніці ворога, зокрема в авто з зенітними установками та БМ-21 «Град». За наявними даними в результаті атаки було знищено 3 рашисти, 12 травмовані. Наметове містечко знищене пожежею, яку довго не могли загасити», – йдеться в повідомленні ГУР у фейсбуці.

Із 4 березня Запорізька АЕС захоплена російськими військами. Також під окупацією перебуває і місто-супутник ЗАЕС – Енергодар. Енергетики неодноразово заявляли, що війська РФ перетворюють Запорізьку АЕС на військову базу та використовують її як щит.

21 липня держпідприємство НАЕК «Енергоатом» повідомило, що російські військові розвмістили у машинному залі 1-го енергоблоку Запорізької АЕС щонайменше 14 одиниць важкої воєнної техніки з боєкомплектом, зброю та вибухівку.

«Весь арсенал ввезеної важкої техніки з усім боєкомплектом розташований зараз зовсім поряд із обладнанням, що забезпечує роботу турбогенератора», – йдеться в повідомленні.

За даними «Енергоатома», зокрема, військовий арсенал розташований у безпосередній близькості до головного маслобака, в якому є легкозаймиста олія, що охолоджує парову турбіну. Там також міститься вибухонебезпечний водень, який використовують для охолодження генератора.