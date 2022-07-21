На Донбасі Росія надає пріоритет захопленню обʼєктів критичної інфраструктури – британська розвідка

На Донбасі Росія надає пріоритет захопленню об'єктів критичної інфраструктури, повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані своєї розвідки.

«Російські та сепаратистські сили продовжують спроби невеликих штурмів уздовж лінії фронту на Донбасі. Російські війська, ймовірно, наближаються Вуглегірської ТЕС, що за 50 км на північний схід від Донецька. Росія надає пріоритет захопленню критичної національної інфраструктури, наприклад електростанцій», – йдеться у повідомленні.

При цьому у розвідці кажуть, що російські війська, ймовірно, намагаються також прорватися у Вуглегірську, щоб відновити темп свого просування до ключових міст Краматорська та Слов’янська.

На початку березня російські війська окупували атомну електростанцію в Енергодарі Запорізької області. Останніми днями російська армія інтенсивно обстрілює Нікополь (Дніпропетровської області) з окупованих Енергодару та Запорізької АЕС, які розташовані через річку Дніпро.

6 липня у британські розвідці повідомляли, що російські сили, ймовірно, перебувають приблизно за 16 кілометрів на північ від міста Слов’янськ. За даними розвідки Британії, існує реальна можливість, що бій за Слов’янськ стане наступною ключовою битвою в боротьбі за Донбас.