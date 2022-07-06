Бій за Слов’янськ може стати наступною ключовою битвою в боротьбі за Донбас – британська розвідка

Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані своєї розвідки повідомляє, що «існує реальна можливість» того, що бій за Слов’янськ буде наступною ключовою битвою в боротьбі за Донбас.

«Російські сили зі Східної і Західної груп збройних сил зараз, ймовірно, перебувають приблизно за 16 кілометрів на північ від міста Слов’янськ. Оскільки місту також загрожують Центральна і Південна групи військ, існує реальна можливість, що бій за Слов’янськ стане наступною ключовою битвою в боротьбі за Донбас», – йдеться в повідомленні, оприлюдненому вранці 6 липня.

«Росія, ймовірно, продовжує консолідувати свій контроль над Лисичанськом і Луганською областю. На півночі вона кинула на Ізюмський напрямок більшість наявних підрозділів Східної і Західної груп військ. Протягом останнього тижня російські війська, ймовірно, просунулися ще на п’ять кілометрів вниз по головній дорозі E40 від Ізюма, стикаючись із надзвичайно рішучим опором України», – додали у розвідці.

Раніше сьогодні Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що російські військові на Слов’янському напрямку намагаються покращити тактичне положення своїх підрозділів.

5 липня після масованого обстрілу Слов’янська з боку російських військ голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко закликав місцевих цивільних жителів залишити місто.

4 липня Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані своєї розвідки заявило, що увага російських військ «майже напевно» перейде на захоплення Донецької області після того, як вони змогли закріпитися в Лисичанську на Луганщині.

Наступного дня у британській розвідці додали, що Росія в боях у Донецькій області вдаватиметься до тієї ж тактики, що й на Луганщині: масовано застосовуватиме артилерію і нищитиме українські міста.