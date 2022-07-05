«Росія зрівнює із землею міста»: що буде зі Слав'янськом та Донеччиною?

Що буде зі Слов'янськом і Донбасом загалом?

Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані своєї розвідки повідомляє, що Росія у боях у Донецькій області вдаватиметься до тієї ж тактики, що й на Луганщині: масовано застосовуватиме артилерію і нищитиме українські міста.

«Битва за Донбас характеризується повільними темпами просування і масованим застосуванням артилерії з боку Росії, що зрівнює з землею міста. Бойові дії в Донецькій області майже напевно триватимуть у такому ж ключі», – йдеться у зведенні британської розвідки, оприлюдненому 5 липня.

5 липня російська армія знову обстріляла Слов'янськ.

Рівно 8 років тому українські війська звільнили Слов'янськ від російських сил і проросійських бойовиків. Після трьох місяців окупації тоді звільнили і Слов’янськ, і Краматорськ. Нині російські війська завдали масованого удару по декільком районам Слов'янська. У місті чисельні пожежі, відомо про принаймні, одну вбиту жінку та декількох поранених.

Про ситуацію у Слов'янську розповість кореспондент Радіо Свобода Сергій Горбатенко.

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Чи готова Донеччина до оборони?

Американський інститут вивчення війни повідомляє, що російські війська готують наступ на Бахмут і Сіверськ Донецької області. Аналітики також припускають, що російське керівництво може готуватися до мобілізації українських громадян на окупованих територіях.

У Міноборони Британії повідомляють, що відведені українські сили переважно в хорошому стані і «існує реальна ймовірність, що тепер українські сили зможуть відступити до більш зручної для оборони лінії фронту». Як розвиватимуться події?

Без дозволу військкомату не їздити

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив, що призовники та військовозобов’язані, які планують виїзд за межі своїх районів та областей, у воєнний час мають брати дозволи у територіальних центрах комплектування. Такою була реакція Залужного на заяву Генштабу. Там раніше нагадали, що у воєнний час забороняється виїзд призовників, військовозобов’язаних та резервістів з місця проживання без дозволу військкоматів. І це сильно обурило користувачів соцмереж. У Генштабі наголосили, що така норма закону в Україні діє з 1992 року. Що означають такі обмеження?

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