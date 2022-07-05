«Росія зрівнює із землею міста»: що буде зі Слав'янськом та Донеччиною?

- Що буде зі Слов'янськом і Донбасом загалом?
Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані своєї розвідки повідомляє, що Росія у боях у Донецькій області вдаватиметься до тієї ж тактики, що й на Луганщині: масовано застосовуватиме артилерію і нищитиме українські міста.
«Битва за Донбас характеризується повільними темпами просування і масованим застосуванням артилерії з боку Росії, що зрівнює з землею міста. Бойові дії в Донецькій області майже напевно триватимуть у такому ж ключі», – йдеться у зведенні британської розвідки, оприлюдненому 5 липня.
5 липня російська армія знову обстріляла Слов'янськ.
Рівно 8 років тому українські війська звільнили Слов'янськ від російських сил і проросійських бойовиків. Після трьох місяців окупації тоді звільнили і Слов’янськ, і Краматорськ. Нині російські війська завдали масованого удару по декільком районам Слов'янська. У місті чисельні пожежі, відомо про принаймні, одну вбиту жінку та декількох поранених.
Про ситуацію у Слов'янську розповість кореспондент Радіо Свобода Сергій Горбатенко.
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- Чи готова Донеччина до оборони?
Американський інститут вивчення війни повідомляє, що російські війська готують наступ на Бахмут і Сіверськ Донецької області. Аналітики також припускають, що російське керівництво може готуватися до мобілізації українських громадян на окупованих територіях.
У Міноборони Британії повідомляють, що відведені українські сили переважно в хорошому стані і «існує реальна ймовірність, що тепер українські сили зможуть відступити до більш зручної для оборони лінії фронту». Як розвиватимуться події?
- Без дозволу військкомату не їздити
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив, що призовники та військовозобов’язані, які планують виїзд за межі своїх районів та областей, у воєнний час мають брати дозволи у територіальних центрах комплектування. Такою була реакція Залужного на заяву Генштабу. Там раніше нагадали, що у воєнний час забороняється виїзд призовників, військовозобов’язаних та резервістів з місця проживання без дозволу військкоматів. І це сильно обурило користувачів соцмереж. У Генштабі наголосили, що така норма закону в Україні діє з 1992 року. Що означають такі обмеження?
Про все це у програмі Свобода Live
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