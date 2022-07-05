РФ у боях на Донеччині продовжить масовано застосовувати артилерію і рівняти міста з землею – британська розвідка

Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані своєї розвідки повідомляє, що Росія у боях у Донецькій області вдаватиметься до тієї ж тактики, що й на Луганщині: масовано застосовуватиме артилерію і нищитиме українські міста.

«Битва за Донбас характеризується повільними темпами просування і масованим застосуванням артилерії з боку Росії, що зрівнює з землею міста. Бойові дії в Донецькій області майже напевно триватимуть у такому ж ключі», – йдеться у зведенні британської розвідки, оприлюдненому 5 липня.

Там заявили, що відносно швидке захоплення Лисичанська Росією розширює її контроль практично на всю територію Луганської області, «дозволяючи їй стверджувати про значний прогрес у досягненні політичної цілі, яку вона представила як безпосередню мету війни, а саме «звільнення» Донбасу».

«На відміну від попередніх етапів війни, Росія, ймовірно, досягла достатньо ефективної координації між принаймні двома угрупованнями сил: Центральним угрупованням, яке, ймовірно, очолив генерал-полковник Олександр Лапін, і Південним, ймовірно, під керівництвом нещодавно призначеного генерала Сергія Суровікіна. Українські сили, ймовірно, здебільшого відійшли в належному порядку, відповідно до наявних планів», – йдеться в повідомленні.

За даними розвідки, утримувані Україною райони Сєвєродонецька-Лисичанська були виступом, який росіяни могли атакувати з трьох сторін. «Існує реалістична можливість того, що українські сили тепер зможуть відступити на більш придатну для оборони пряму лінію фронту», – йдеться у зведенні.

4 липня Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані своєї розвідки заявило, що увага російських військ «майже напевно» перейде на захоплення Донецької області після того, як вони змогли закріпитися в Лисичанську на Луганщині.

3 липня міністр оборони Росії Сергій Шойгу доповів президенту РФ Володимиру Путіну про окупацію всієї Луганської області України. Як повідомляли російські державні ЗМІ, Шойгу заяви про «встановлений повний контроль над містом Лисичанськ та низкою прилеглих населених пунктів».

Пізніше Генштаб ЗСУ повідомив, що після важких боїв за Лисичанськ Сили оборони України були змушені відійти із займаних позицій.

Як раніше заявляв голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, Лисичанськ – це останній форпост Луганщини.