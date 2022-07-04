Луганська область повністю окупована. Що Росія робитиме далі?

3 липня російська та українська сторони підтвердили, що місто Лисичанськ захоплене Росією. Україна тимчасово не контролює всю територія Луганської області. Кремлівське керівництво закцентувало увагу на тому, що від українських військ «звільнена вся територія ЛНР»​: процес окупації та нищення міст України там називають виходом на конституційні кордони цієї неіснуючої країни. Радіо Донбас.Реалії розглядає варіанти подальшого розвитку подій.

Ще навесні 2022 року російське командування заявило про зміну цілей війни проти України. Метою стало встановлення контролю над сходом та півднем України.

Дві «​республіки»​ –​ один Донбас

З захопленням Луганської області російське керівництво може говорити про те, що частина з поставлених цілей ним виконана. Підконтрольна Кремлю окупаційна адміністрація Луганської області взагалі назвала 3 липня чи не найбільш значущим днем в історії.

Захоплення адміністративного центру області – Сєвєродонецька, а згодом останнього крупного міста – Лисичанська - для російських військ було вкрай важливим політично. За твердженнями міжнародних експертів, українського генштабу, волонтерів та людей, що безпосередньо брали участь у бойових діях, на захоплення Сєвєродонецька російські війська кинули неспівмірно великі сили. Командувати військами, що наступали на Сєвєродонецьк та Лисичанськ, російський президент Путін ймовірно поставив найвищих генералів російської армії.

Тож можна стверджувати, що захоплення району Сєвєродонецьк-Лисичанськ вилилось для Росії у значні втрати: як матеріальні, так і людські, а керувати цією операцією на відносно невеликому фронті боїв доводилося чи не з самого Кремля. Це вкотре підтверджує думку про надзвичайну важливість для Росії успіху на цьому напрямку.

Проте, російському командуванню так і не вдалося створити так звані «котли» для українських військ, мова про які йшла з весни 2022 року. Про великий «котел» з оточенням всього донбаського угруповання українських військ наразі не йдеться навіть у заявах російських пропагандистів.

Ще 17 травня підконтрольні Росії угруповання заявили про взяття у «котел» 16 000 військових України у Сєвєродонецьку та Лисичанську. Тепер тиша.

Очевидно, що далі Росія поставить собі за мету захоплення Донецької області, де нею визнана так звана «ДНР».

Подальші дії

Чи буде анексія? Щодо захопленої Луганської області, там Росія буде насаджувати окупаційні адміністрації: це можно стверджувати з досвіду інших захоплених територій України. А от яку саме подальшу долю Кремль готує для цієї території, точно спрогнозувати складно. Наприклад, на окупованих частинах Херсонської та Запорізької областей місцеві колаборанти заявляють про підготовку до так званого референдуму з приєднання до Росії. Експерти кажуть: такі референдуми можуть бути призначені на 11 вересня – «єдиний день голосування» у Росії. Тоді проходитиме низка виборів у суб’єктах федерації.

Чи проводитимуть такий «референдум» у окупованій Луганській області? Загалом про приєднання так званої «ЛНР» окупаційна влада може не «питати» у місцевого населення навіть формально. Росія вже й так визнає межі областей територіями псевдореспублік, тож захоплення може бути де-юре визнане нею як «звільнення».

«Референдум» же потрібен для анексії цих територій Росією. Буквально днями до Думи був поданий законопроект, що значно спрощує приєднання територій до Росії. Як би там не було, у самій Росії про анексію українських територій говорять давно, тож такий крок не стане аж такою несподіванкою. Ідеально для Путіна, звісно, виглядало би приєднання Донбасу до федерації після захоплення і Донецької області.

Продовження війни. Очевидно, що у логіці захоплення сходу України та «звільненні республік Донбасу» Росія намагатиметься захопиту вільну частину Донецької області. Бої там зараз тривають на кількох напрямках. В Американському Інституті вивченні війни передбачають подальший наступ Росії на напрямках:

Сіверськ (продовжуючи рух від Лисичанська),

Слов'янськ (місто вже не вперше під артилерійськими та ракетними ударами росіян, а до російських позицій тут не більше 15 кілометрів),

Бахмут (вкрай важливе місто для контролю за цією частиною Донбасу).

Російські війська можуть тепер без особливих проблем форсувати Сіверський Донець на схід від Сіверська, що раніше їм не вдавалося.

Невідомо, чи достатньо сил у російського командування для наступу на інших ділянках, наприклад, на Донецькому напрямку у бік Авдіївки, чи з півдня.

Армія ж України, вийшовши з Лисичанська, тепер триматиме ці міста.

Дипломатія без переговорів

У День, коли стало відомо про перехід Лисичанська під контроль російських військ, спікер президента Росії Пєсков та радник голови Офісу президента України Подоляк обмінялися заявами про подальші умови переговорів Росії та України. Пєсков заявив, що Україна змушена буде піти на умови Росії, а Подоляк - що російська сторона «чудово знає» умови України.

Очевидно, що будь-які успіхи на полі бою Росія буде використовувати як засіб тиску на Україну та західних партнерів. А Україна й надалі буде воювати за і на українських територіях, які Росія одноосібно вважатиме своїми.

Це начебто має розв’язувати руки Кремлю для використання зброї масового ураження, проведення мобілізації та інших видів ескалації. Риторика керівництва України полягає у тому, що захоплені території будуть повернуті, а на переговори з російськими ультиматумами погоджуватись не слід. Наразі загальна позиція західних партнерів України схиляється до того, що цілісність та суверенітет України має бути відновлено, а її Збройні сили мають отримати підтримку для боротьби з агресором.

Питання лише у розмірі цієї підтримки та сталості такої позиції з часом на тлі енергетичних та продовольчих проблем світу, що викликані цією війною.

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