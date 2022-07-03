Зеленський про Лисичанськ – «Ми повернемося»

Президент України Володимир Зеленський прокоментував рішення про відступ Збройних сил України із Лисичанська Луганської обсласті.

«Стіни ми відбудуємо, землю відвоюємо, а людей треба берегти понад усе. І якщо командування нашої армії й забирає людей із певних точок фронту, де ворог має найбільшу вогневу перевагу, – зокрема це стосується й Лисичанська, – це означає тільки одне: що ми повернемося завдяки нашій тактиці, завдяки нарощуванню постачання сучасної зброї. Україна нічого не віддає. А коли хтось там у Москві щось доповідає про Луганську область – хай вони згадають свої доповіді та обіцянки перед 24 лютого, у перші дні цього вторгнення, навесні й зараз. Хай вони реально оцінять, що вони мають за цей час і скільки вони за це заплатили. Бо теперішні їхні доповіді так само підуть прахом, як і тодішні», – сказав Зеленський у відеозверненні.

Він наголосив, що українська армія поступово, але все ж рухається уперед.

«Поступово ми рухаємося вперед – і на Харківщині, і в Херсонській області, і на морі: Зміїний – гарний приклад цього. Буде день, коли те ж саме скажемо й про Донбас», – сказав президент.

Він звернув увагу на те, що російська армія вкотре «жорстоко обстріляла» Слов’янськ, Краматорськ, Харків з реактивної артилерії, із систем «Смерч».

«Тільки у Слов'янську у списку загиблих – уже шість людей, близько двадцяти – поранені. Загинула дівчинка, її звали Єва. У серпні цьогоріч їй би виповнилося 10 років...», – сказав Володимир Зеленський.

Добігає кінця сто тридцята доба війни РФ проти України.