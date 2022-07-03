Внаслідок російського ракетного обстрілу Слов’янська 6 людей загинули і 15 поранені – влада

Внаслідок російського ракетного обстрілу Слов’янська Донецької області шестеро людей загинули і 15 зазнали поранень, повідомив у фейсбуці голова Слов’янської міської військово-цивільної адміністрації Вадим Лях.

«По сьогоднішньому обстрілу. Попередньо – 6 загиблих, 15 поранених. Серед загиблих – дитина. Серед поранених – працівник комунального підприємства», – написав він.

Лях уточнив, що постраждали різні мікрорайони міста: Артема, Залізничний, Північний, Машмет, М’ясокомбінат.

«Руйнування в житловому секторі та на комунальних підприємствах – КАТП, тролейбусному управлінні, фільтрувальній станції», – додав він.

Водночас Офіс генпрокурора уточнює, що серед 6 загиблих у Слов’янську – сім’я з 9-річною дитиною. Повідомляєтьс про досудове розслідування у провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни.

У неділю російські війська з реактивних систем залпового вогню обстріляли Слов’янськ, у місті, за даними влади, спалахнуло близько 15 пожеж.