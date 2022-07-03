«Багато вбитих та поранених» – Лях повідомляє про «наймасштабніший обстріл Слов’янська за останній час»

Міський голова Слов’янська Донецької області Вадим Лях повідомляє 3 липня про наймасштабніший обстріл міста впродовж останнього часу.

«Неділя, 3 липня. Масований обстріл Слов’янська РСЗВ. Наймасштабніший за останній час. Багато вбитих та поранених», – йдеться у повідомленні.

У відеозверненні він додав, що у місті – «до 15 пожеж».

Наразі інші подробиці невідомі.

Вадим Лях повідомляв, що 1 липня російські війська обстріляли Слов’янськ касетними снарядами. Тоді, за офіційними даними, у місті загинули чотири людини, семеро осіб отримали поранення.

Загалом, за даними очільника Донецької ОВА Павла Кириленка, від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну на Донеччині загинули 554 мирних жителі, 1442 особи були поранені (без урахування жертв у Маріуполі і Волновасі).

Напередодні він заявив, що українська влада контролює 45% Донеччини, практично всі населені пункти обстрілюють. За його словами, упродовж останнього тижня є тенденція атак на Слов’янськ.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію», а також «захист людей від геноциду».

Управління Верховного комісара ООН із прав людини станом на північ 26 червня змогло підтвердити 4731 випадок загибелі, 5900 – поранення цивільних людей в Україні через повномасштабну війну, розпочату Росією. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.