Кириленко повідомляє про 4 загиблих і 12 поранених жителів Донеччини за добу

Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив уранці 2 липня про загиблих та поранених в області впродовж попередньої доби внаслідок російських обстрілів.

«За 1 липня росіяни вбили 4 мирних жителів Донеччини – у Слов’янську. Ще 12 людей дістали поранення (5 – у Слов’янську, 6 – у Бахмуті, 1 – у Тоненькому). Крім того, у Бахмуті зареєстровано смерть однієї людини, пораненої на Луганщині», – йдеться у повідомленні.

Міський голова Слов’янська Вадим Лях зауважив вранці 2 липня у фейсбуці: «Вчорашній вечір видався дуже важким. Під обстріл потрапив мкр-н Лимани. Вулиці Барвінківська, Підгірна, Данилевського. Мирний приватний сектор, де немає військових об’єктів. У підсумку – четверо загиблих, семеро поранених. Слов’янськ обстрілюють касетними снарядами. Вони розкриваються над головою, як феєрверк, але замість краси несуть смерть. Такі снаряди не завдають тотальних руйнувань будівлям. Але дуже небезпечні для людей. 90% убитих та поранених перебували на вулиці. Зважайте на це. Не виходьте з приміщень без нагальної потреби. Уникайте масових скупчень народу. Через це поки що призупинено видачу гуманітарної допомоги, яка мала розпочатися сьогодні на пунктах роздачі».

Загалом, за даними очільника Донецької ОВА, від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну на Донеччині загинули 550 мирних жителів, 1437 осіб були поранені (без урахування жертв у Маріуполі і Волновасі).

Наразі, додав Павло Кириленко, неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Напередодні голова Донецької ОВА заявив, що українська влада контролює 45% Донеччини, практично всі населені пункти обстрілюють. За його словами, упродовж останнього тижня є тенденція атак на Слов’янськ.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію», а також «захист людей від геноциду».

Управління Верховного комісара ООН із прав людини станом на північ 26 червня змогло підтвердити 4731 випадок загибелі, 5900 – поранення цивільних людей в Україні через повномасштабну війну, розпочату Росією. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.