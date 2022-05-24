У Росії кажуть, що почали війну проти України задля «захисту людей від геноциду»

У Росії стверджують, що розпочали війну проти України задля захисту людей від геноциду.

«Росія була змушена розпочати спеціальну військову операцію (так Москва називає війну проти України – ред.) з метою захисту людей від геноциду, а також демілітаризації та денацифікації України, забезпечення її без'ядерного та нейтрального статусу», – сказав міністр оборони РФ Сергій Шойгу, якого цитує агенція «Інтерфакс-Росія».

Він також заявив, що Захід не взяв до уваги пропозиції Москви щодо регулювання безпеки питань, зокрема щодо нерозширення НАТО на схід.

Після початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну про намір приєднатися до НАТО заявили Швеція та Фінляндія. Ці країни вже подали офіційні заявки на вступ до Альянсу.

Верховна Рада 14 квітня визнала Росію державою-терористом, а її політичний режим – неонацистським за «суттю і практикою».

Вже кілька країн – Литва, Латвія, Естонія, Чехія, Канада – визнали дії російських військ в Україні геноцидом проти українського народу.