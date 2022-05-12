Верховний комісар ООН з прав людини про дії російської армії в Україні – «немислимі жахи»

У Женеві пройшла спеціальна сесія Ради ООН з прав людини у щодо гуманітарної ситуації в Україні. Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет заявила, що багато порушень прав людини та міжнародних гуманітарних прав, скоєні російськими військовими в Україні, можуть бути визнані воєнними злочинами.

Від початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого до Верховного комісара ООН з прав людини надходить інформація про численні злочини, які після вивчення усіх обставин можуть бути визнані воєнними злочинами.

Маріуполь

За останні понад два місяці повномасштабної війни в Україні у Маріуполі загинули тисячі людей, – заявила Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет під час 34-ї спеціальної сесії Ради ООН з прав людини.

Кількість смертей цивільних у Маріуполі сягає тисяч людей

«За нашими підрахунками, кількість смертей цивільних у Маріуполі сягає тисяч людей. Але лише з часом стане відомо, яка справжня кількість загиблих і які справжні обсяги руйнувань», – сказала Мішель Бачелет.

«Колись процвітаюче місто лежить в руїнах», – додала Бачелет про Маріуполь.

«З часу, коли РФ почала повномасштабне вторгнення, місто Маріуполь та його жителі пережили немислимі жахи. Я шокована масштабами руйнувань та незліченною кількістю порушень прав людини та міжнародного гуманітарного права, які, як повідомляють, були скоєні в цьому місті. Зокрема, напади на цивільних громадян та цивільну інфраструктуру», – сказала вона.

Сексуальне насильство під окупацією

Офіс Комісара ООН з прав людини вивчає інформацію про випадки сексуального насильства на українських територіях, які перебували під окупацією російських військових.

Верховна Комісарка ООН з прав людини Мішель Бачелет повідомила, що останнім часом її офіс отримує повідомлення про зґвалтування росіянами не лише дівчаток і жінок в Україні, але й хлопчиків та чоловіків.

Випадки зґвалтувань та вбивств жертв насильства та їхніх родичів

«Мій офіс зараз перевіряє інформацію щодо сексуального насильства. І вже підтвердив десятки випадків по всій країні. Мене турбують заяви щодо сексуального насильства у Київському регіоні, на територіях, що перебували під окупацією російських військ. Там були випадки зґвалтувань та вбивств жертв насильства та їхніх родичів. Ті, хто вижив, неохочі розповідають про цей досвід через страх та стигму.

Жертвами найчастіше є жінки та дівчатка. Між тим, починають з'являтися випадки, коли це хлопчики та чоловіки», – заявила у своїй доповіді Верховна Комісарка ООН з прав людини Мішель Бачелет.

«Ми вражені тривожними повідомленнями про порушення міжнародного гуманітарного права та прав людини, які в деяких випадках можуть бути військовими злочинами», – заявив під час сесії голова Координаційного комітету ООН зі спеціальних процедур Віктор Мадригал-Борлос.

13 мільйонів людей під загрозою

Віктор Мадригал-Борлос сказав, що 13 мільйонів українців на сьогодні ризикують стати жертвами російських військових.

Представник ООН закликав до припинення нападів на цивільних громадян в Україні.

Засуджуємо напади на цивільних громадян і закликаємо негайно їх припинити

«За нашими оцінками, 13 мільйонів людей, що застрягли в регіонах, постраждалих внаслідок конфлікту, перебувають під високим ризиком.

Їхні життя та їхня безпека під загрозою, і вони значною мірою не мають доступу до життєвонеобхідної допомоги. Ми засуджуємо напади на цивільних громадян і закликаємо негайно їх припинити», – заявив Мадригал-Борлос.

Він також закликав «детально, незалежно та ефективно розслідувати» всі порушення прав людини та гуманітарних прав на території України, і додав, що винні мають понести відповідальність.

«Світло має бути пролите на страждання українців, і відповідальні за це мають бути виявлені», – сказав Віктор Мадригал-Борлос. Він закликав ООН вжити конкретних дій, щоб зупинити насильство проти цивільного населення України.

Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет наголосила, що члени її команди не мають доступу до збору повної інформації, наприклад про ситуацію в Маріуполі, через високий рівень небезпеки.

Резолюція: розслідувати. Китай та Еритрея – проти

Верховна комісарка ООН з прав людини Мішель Бачелет закликала Росію до припинення нападів на цивільних громадян України та на цивільну інфраструктуру.

Рада ООН з прав людини більшістю голосів схвалила резолюцію про початок розслідування щодо зловживань російських військових в Україні.

«За» проголосували 33 члени, а дві країни – Китай та Еритрея – «проти».

Дванадцять країн утрималися від голосування у Раді, що базується в Женеві.

У резолюції посилаються на очевидні випадки тортур, стрілянини та сексуального насильства, а також інших звірств, які задокументовані групою ООН.