Рада ООН з прав людини проголосувала за розслідування ймовірних злочинів військ РФ в Україні

Рада ООН з прав людини більшістю голосів схвалила резолюцію про початок розслідування щодо зловживань російських військових в Україні.

«За» проголосували 33 члени, а дві країни – Китай та Еритрея – «проти».

Дванадцять країн утрималися від голосування у Раді, що базується в Женеві.

У резолюції посилаються на очевидні випадки тортур, стрілянини та сексуального насильства, а також інших звірств, які задокументовані групою ООН.

Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет раніше заявила, що поблизу Києва після відступу російських військ були знайдені тисячі трупів, що може бути доказом воєнних злочинів. Через відеозв’язок вона повідомила, що нині триває перевірка ймовірних порушень.



«Масштаби незаконних вбивств, у тому числі ознаки страт в районах на північ від Києва, шокують», – сказала Бачелет, коли обговорювалася ймовірність початку розслідування.

У Раді ООН з прав людини засудили звірства, задокументовані експертами на окупованих Росією територіях, а також зажадало доступу працівників гуманітарних місій до людей, яких вивезли з України до Росії після початку вторгнення.

5 травня в поліції України повідомили, що протягом 10 тижнів повномасштабної війни Росії проти України зареєстрували понад 10 тисяч кримінальних проваджень про воєнні злочини, скоєні російськими військовими.

2 квітня Київщина була звільнена від російських військ. Після відступу військових РФ у визволених містах і селах були зафіксовані масові випадки убивств цивільних жителів. Насамперед йдеться про Бучу, де загинули щонайменше 400 людей.

Україна і представники Заходу вимагають притягнути Росію до відповідальності за воєнні злочини через події на Київщині.

Кремль «категорично відкидає будь-які звинувачення у вбивствах цивільних», навіть попри те, що факти вбивств цивільних у період російської окупації були підтверджені супутниковими знімками.