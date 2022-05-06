Amnesty International звинувачує Росію у причетності до щонайменше 60 воєнних злочинів в Україні

Правозахисна організація Amnesty International заявляє, що російські війська причетні до щонайменше 60 воєнних злочинів, скоєних на Київщині. Про це йдеться у звіті організації.

Зокрема правозахисники повідомляють, що внаслідок авіаударів у Бородянці загинули понад 40 мирних жителів, а в Бучі та її околицях зафіксовані 22 випадки вбивств мирних жителів.

В Amnesty International наголошують, що атаки мирних жителів були умисними рішеннями, тому неприйнятними.

2 квітня Київщина була звільнена від російських військ. Після відступу військових РФ у визволених містах і селах були зафіксовані масові випадки убивств цивільних жителів. Насамперед йдеться про Бучу, де загинули щонайменше 400 людей.

Україна і представники Заходу вимагають притягнути Росію до відповідальності за воєнні злочини через події на Київщині.

Кремль «категорично відкидає будь-які звинувачення у вбивствах цивільних», навіть попри те, що факти вбивств цивільних у період російської окупації були підтверджені супутниковими знімками.