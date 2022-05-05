Поліцейські зареєстрували понад 10 тисяч справ про воєнні злочини російських військових в Україні

Протягом 10 тижнів повномасштабної війни Росії проти України Національна поліція зареєструвала понад 10 тисяч кримінальних проваджень про воєнні злочини, скоєні російськими військовими. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ із посиланням на голову Національної поліції Ігоря Клименка.

«Всього за час повномасштабного вторгнення РФ Нацполіція отримала та опрацювала майже 1 мільйон 900 тисяч повідомлень громадян. Кількість заяв про кримінальні правопорушення зменшилась у півтора рази в порівнянні з аналогічним періодом минулого року», – цитую Клименка в міністерстві.

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Загалом за зверненнями громадян за цей період зареєстровано трохи більше ніж 36 тисяч злочинів порівняно з 21 тисячею за аналогічний відрізок часу торік.

Крім того, за даними Клименка, Нацполіція затримала понад 750 ймовірних диверсантів та відкрила більше ніж 480 кримінальних проваджень щодо колабораційної діяльності. Понад 70 осіб вже отримали повідомлення про підозру за статтею про колабораціонізм.

Напередодні на Київщині в селах, які перебували під російською окупацією, знайшли ще 20 тіл загиблих мирних жителів.