Поліцейські зареєстрували понад 10 тисяч справ про воєнні злочини російських військових в Україні

Протягом 10 тижнів повномасштабної війни Росії проти України Національна поліція зареєструвала понад 10 тисяч кримінальних проваджень про воєнні злочини, скоєні російськими військовими. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ із посиланням на голову Національної поліції Ігоря Клименка.
«Всього за час повномасштабного вторгнення РФ Нацполіція отримала та опрацювала майже 1 мільйон 900 тисяч повідомлень громадян. Кількість заяв про кримінальні правопорушення зменшилась у півтора рази в порівнянні з аналогічним періодом минулого року», – цитую Клименка в міністерстві.
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Загалом за зверненнями громадян за цей період зареєстровано трохи більше ніж 36 тисяч злочинів порівняно з 21 тисячею за аналогічний відрізок часу торік.
Крім того, за даними Клименка, Нацполіція затримала понад 750 ймовірних диверсантів та відкрила більше ніж 480 кримінальних проваджень щодо колабораційної діяльності. Понад 70 осіб вже отримали повідомлення про підозру за статтею про колабораціонізм.
Напередодні на Київщині в селах, які перебували під російською окупацією, знайшли ще 20 тіл загиблих мирних жителів.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.
На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.
Управління Верховного комісара ООН із прав людини змогло підтвердити загибель 3238 і поранення 3397 цивільних людей через повномасштабну війну Росії проти України. Це дані від 24 лютого до півночі 3 травня, повідомили в УВКПЛ ООН. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.
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