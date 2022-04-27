Два кати з Богданівки. «Схеми» ідентифікували військових РФ, які знущались над українцями на Київщині 

«Зробимо все, щоб притягнути до відповідальності кожного російського військового і командира, які винні в воєнних злочинах». Таку обіцянку днями публічно дав президент України Володимир Зеленський. Після звільнення Київщини від російських військ у містах та селах області почали виявляти факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних. Ці дані продовжують надходити і досі.

Один із таких населених пунктів, що постраждав від загарбників – село Богданівка Броварського району. Окупація, яка тривала близько місяця, місцевим мешканцям запам’ятається назавжди через особливу жорстокість з боку російських військових. Свідчення жителів Богданівки тепер лягають в основу кримінальних проваджень, в яких військовослужбовці РФ, поіменно, відповідатимуть за вчинені ними злочини.

«Схеми» (Радіо Свобода) розповідають про двох із них: бійців так званих «миротворчих військ» – капітана та майора з 15-ої окремої мотострілецької бригади російської армії. Броварська окружна прокуратура Київської області 27 квітня заочно повідомила цим двом військовим про підозру – за статтею «порушення законів та звичаїв війни». А саме – вони катували українського військовополоненого та мирного жителя – місцевого священнослужителя.

Богданівка – це невеличке село на Київщині, в якому за останніми офіційними даними мешкає до 3 тисяч людей. Від нього до центру столиці – не більше 40 кілометрів. На початку березня в село заїхали російські танки. Трохи менше місяця Богданівка перебувала під окупацією.

Цей період жителям запам’ятається назавжди. Оговтуючись від пережитого, люди розповідають про жахи, які їм довелося пережити: вбивства близьких, зґвалтування, катування.

Зокрема, двоє чоловіків із Богданівки вже свідчили правоохоронцям про численні побиття.

Чоловіки запам’ятали своїх катів і згодом впізнали двох із них на фото, що їм показували прокурори Броварської окружної прокуратури, співробітники Броварського управління СБУ та детективи НАБУ, які спільно працювали над розкриттям злочинів.

«Схеми» ідентифікували цих двох російських військовослужбовців

Обоє служать у 15-тій окремій гвардійській мотострілецькій бригаді

У військовій частині 90600 .

. Місцерозташування якої – Самарська область .

. Бригаду називають «миротворчою», оскільки її бійці виконували «миротворчі завдання у зонах збройних конфліктів» Північної Осетії, Придністров'я та Абхазії.

В Youtube можна знайти окреме промо-відео цієї військової частини за 2019 рік. Тим, хто вирішить служити у «миротворчій бригаді», йдеться у ролику, обіцяють доплачувати 25% до посадового окладу. Про переваги служби у бригаді на відео розповідають й самі бійці.

На кадрах зі спортивного залу на себе звертає увагу один із чоловіків. Під його наглядом бійці виконують фізичні вправи.

Це – Олександр Васильєв, представлений як помічник командира з’єднання з фізичної підготовки. Закликає вступати в їхні ряди: «Приходьте служити в 15-ту бригаду. Миротворча бригада. Ми зробимо з вас справжніх чоловіків».

Майже через 3 роки той, хто обіцяв зробити з бійців «справжніх чоловіків», опиниться на території України. З метою участі у так званій «визвольній спецоперації».

Пізніше двоє – житель Богданівки та український військовополонений – впізнають у ньому свого ката. Олександр Васильєв, за словами потерпілих, поводився особливо жорстоко. Військовополонений – боєць територіальної оборони села – розповів, що той бив його прикладом. Затискав кінцівки.

Чоловікові одягнули кайданки та помістили його до підвального приміщення. Майор допитував полоненого застосовуючи до нього фізичну силу

«Чоловікові одягнули кайданки та помістили його до підвального приміщення. Майор допитував полоненого застосовуючи до нього фізичну силу, залякував та принижував його. Коли чоловік знаходився на колінах зі скованими за спиною кайданками руками, майор завдавав удари прикладом автомата по спині, руках та ногах. Наступав ногами на кінцівки й погрожував застосуванням зброї. Після всіх тортур чоловіка залишили у підвали без їжі та з мінімальною кількістю води на декілька днів», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Мирний житель села – місцевий священнослужитель, який також впізнав цього офіцера, згадує, як був публічно принижений – Васильєв змусив його роздягнутися в присутності інших солдатів.

«За його наказом священнослужитель зняв із себе весь одяг, після чого підозрюваний вдягнув йому на голову шапку так, щоб вона закривала йому очі, ліпкою стрічкою зв’язав руки за спиною, та незаконно допитував», – повідомили у прокуратурі.

Васильєв наказував священнику переходити з приміщення до приміщення, коли на вулиці було холодно. І також бив.

Кат №1: Олександр «Метал» Васильєв

Вже під час повномасштабної війни проти України, у квітні, Васильєву виповнилось рівно 40 років.

За даними правоохоронців, майор Васильєв має прізвисько «Метал». З фото, знайдених журналістами, стає зрозуміло – чому.

Ось він – на фестивалі Open Air Samara rock metal storm у 2021 році.

І, схоже, навіть виконує якусь організаторську роль, враховуючи кількість опублікованих з ним фото, з мікрофоном у руці.

Васильєв також є учасником самарського мотоклубу Wind of freedom. Ось він на 15-річчі цього клубу у жилетці з нашивками «віце-президент» та «Тарас» – це, вочевидь, ще одне його прізвисько.

Знайти профіль у соцмережах Васильєва не вдалось – але він з’являється на декількох фото з друзями та рідними.

Ця жінка поруч з ним – найімовірніше, дружина. Бо має таке ж прізвище – Ольга Васильєва. На запитання користувача «Вконтакте» про те, з якою метою її чоловік приїхав в Україну воювати, вона не відповіла і закрила можливість надсилати їй повідомлення.

І саме на їхньому спільному фото журналісти «Схем» ідентифікували другого ката з Богданівки. Праворуч, теж з дружиною.

Кат №2: Олексій «Шмель» Булгаков

Олексій Булгаков – він же Валентин Сергійович Доран, він же Олексій Іванов.

Цей військовослужбовець має декілька сторінок у соцмережах під різними іменами, але всюди на фото – він.

За даними українських правоохоронців, Булгаков – капітан, має прізвисько «Шмель».

Йому теж 40 років, як і Васильєву. Серед груп, в яких він є учасником – «Военная разведка России». У ній значиться підпис: «Вище нас тільки зірки».

Разом з дружиною виховує двох дітей.

Жінка, схоже, теж має інтерес до військової техніки.

Український військовий, який потрапив у полон до загарбників у Богданівці і постраждав від Васильєва, запам’ятав і його поплічника. Саме Олексій Булгаков, за словами чоловіка, віддавав наказ Васильєву його бити. І сам Булгаков – теж бив.

У присутності мирних мешканців капітан «миротворчої» бригади бив беззбройного потерпілого, приставляв до голови пістолет та здійснював постріли у повітря

«Пізніше його привели до центральної площі села Богданівка, звідки у той час здійснювалась евакуація цивільного населення, у тому числі й членів родини військовополоненого. У присутності мирних мешканців капітан «миротворчої» бригади бив беззбройного потерпілого, приставляв до голови пістолет та здійснював постріли у повітря», – повідомили у прокуратурі.

Запитання користувача «Вконтакте» Булгаков та його дружина прочитали, але не відреагували.

Тепер свідчення бійця тероборони села та священнослужителя – в основі кримінального провадження, яке Броварська окружна прокуратура відкрила 11 квітня. Про підозру двом російським військовим заочно повідомили 27 квітня.

У прокуратурі кажуть – це тільки початок. Справ буде більше. Правоохоронці продовжують працювати із місцевими жителями раніше окупованих територій, збираючи свідчення, що дозволить встановити поіменно військовослужбовців РФ, які скоїли конкретні нелюдські злочини на території України.