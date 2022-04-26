У Ахметова, Коломойського та Пінчука заборгували мільйони гривень за передачу електроенергії – «Схеми»

Українські підприємства, кінцевими бенефіціарами яких є олігархи Рінат Ахметов, Ігор Коломойський та Віктор Пінчук, мають мільярдні борги за послуги з передачі та диспетчеризації електроенергії. Про це свідчать документи, які «Схеми» (Радіо Свобода) отримали у своє розпорядження від учасників енергоринку.

Відповідно до цих даних, великі промислові споживачі та постачальники електроенергії почали стрімко накопичувати борги одразу після повномасштабного вторгнення військ Росії в Україну.

Станом на 1 квітня, експортери електроенергії заборгували 2 мільярди 544 мільйони гривень за послуги з її передачі. Основний боржник – трейдер «Д.Трейдінг», що входить в енергохолдинг ДТЕК, кінцевим бенефіціаром якого є олігарх Рінат Ахметов. «Надходження від «Д.Трейдінг» значно припинились після 25 лютого», – повідомило джерело на енергоринку.

Також серед боржників – феросплавні підприємства. Станом на 1 квітня вони заборгували понад 55 мільйонів гривень за послуги з передачі електроенергії, та більше ніж 26 мільйонів гривень – за диспетчеризацію (це – централізована система керування, контролю і захисту різних інженерних процесів, що, в тому числі, запобігає аварійним ситуаціям). Таким чином, загальні борги феросплавних підприємств за ці дві послуги перевищили 80 мільйонів гривень. «Значне зниження рівня розрахунків відбулося, зокрема, Нікопольським заводом феросплавів», – повідомило джерело Радіо Свобода на енергоринку.

Нікопольський завод феросплавів входить у сферу впливу олігархів Ігоря Коломойського та Віктора Пінчука.

Має борг за послуги з диспетчеризації металургійний завод «Дніпросталь» (входить в трубно-колісну компанію «Інтерпайп»), кінцевим бенефіціаром якого є родина Віктора Пінчука. Станом на 1 квітня, за даними «Схем», підприємство заборгувало за цю послугу майже 25 мільйонів гривень.

Радіо Свобода звернулося до ДТЕК, Нікопольського заводу феросплавів та Інтерпайпу із запитаннями, з чим пов’язана заборгованість за передачу та диспетчеризацію електроенергії. Відповідей редакція поки не отримала.